Os responsáveis pela manutenção do Maracanã iniciaram nesta segunda-feira uma corrida contra o tempo para deixar o criticado gramado do estádio em condições antes das semifinais da Copa Libertadores. A ideia é colocar o palco em condições para Flamengo e Fluminense realizarem seus jogos contra Estudiantes e Palmeiras, respectivamente, sem problemas.

Não foram poucos os jogadores flamenguistas que reclamaram do piso do estádio recentemente. Após a classificação à semifinal com sofrimento desnecessário diante da LDU, Léo Ortiz e Rossi disseram que o gramado estava "impraticável".

"O Maracanã iniciou nesta segunda-feira o processo de troca do gramado. A primeira etapa consiste na raspagem do campo para a retirada do gramado atual. Na sequência, serão instalados os novos rolos de grama da Bermuda Celebration. O processo de renovação está sendo realizado de forma programada, e o campo estará preparado para receber as próximas partidas da temporada", anunciou o perfil do Maracanã.

Dois tratores estão retirando toda a grama que foi utilizada neste domingo em jogo inédito da NFL no estádio, entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Uma mudança do tipo de grama já está agendada para 2027, quando a Bermuda Celebration dará lugar à Celebration Hybrid, que se destaca pela maior resistência.

A bronca dos jogadores do Flamengo com o gramado rendeu até uma provocação do arquirrival Palmeiras, sempre criticado por jogar em gramado sintético no Nubank Parque. "O tempo é o senhor da razão", escreveu o clube em post com imagens de publicações nas quais os flamenguistas reclamavam.

A reforma provisória do gramado do Maracanã tem pouco prazo já que o próximo duelo no local está agendado para o dia 8 de outubro, quando o Fluminense recebe o Coritiba. No domingo seguinte, dia 11, será a vez do clássico entre Flamengo e os tricolores, os representantes cariocas na Libertadores.

Três dias mais tarde está agendada a partida do Fluminense com o Palmeiras no estádio. Em contrapartida, o Flamengo recebe o Estudiantes somente no dia 22, pois faz o primeiro duelo fora de casa.