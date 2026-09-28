O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, avaliou nesta segunda-feira, 28, que o governo não busca "controlar" os preços de combustíveis no mercado brasileiro, mas evitar eventuais aumentos "abusivos". A afirmação foi realizada durante coletiva de imprensa para tratar das últimas medidas tomadas para conter a alta dos preços diante da volatilidade dos preços internacionais do petróleo.

Moretti também repetiu que há neutralidade fiscal nas medidas para conter altas de combustíveis.

No fim da última semana, o governo federal prorrogou por 30 dias a subvenção ao óleo diesel em R$ 2,12 por litro. A subvenção econômica ao óleo diesel A, de uso rodoviário, estava prevista no âmbito das Medidas Provisórias (MP) 1.363 e 1.391.

A coletiva desta segunda-feira também trata da chamada "Operação Carga Pesada", voltada à fiscalização do mercado de combustíveis e à apuração de possíveis aumentos "abusivos" nas margens de lucro do setor.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, relatou caso com alta de 1.300% na margem de lucro no setor de combustíveis.

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