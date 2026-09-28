O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, 28, mas se afastou das máximas do dia em um pregão volátil, após relatos de que a Arábia Saudita elevou o fluxo no oleoduto Leste-Oeste depois de concluir reparos.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,4% (US$ 0,39), a US$ 97,83 o barril.

Já o petróleo WTI para novembro subiu 0,21% (US$ 0,19), a US$ 92,60 o barril, na Nymex.

A commodity sustentou ganhos em meio ao impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Com a navegação no Estreito de Ormuz ainda prejudicada, o Catar prorrogou por mais um mês a cláusula de força maior sobre embarques de gás natural liquefeito para Ásia e Europa, informou a Bloomberg.

As tensões também aumentaram após Israel voltar a atacar o Líbano e provocar uma grande explosão em Al-Mansouri, no distrito de Tiro, no sul do país.

O avanço do petróleo perdeu ímpeto depois que a CNN informou que o presidente dos EUA, Donald Trump, estaria disposto a aliviar sanções contra o Irã e liberar fundos congelados em troca de "progressos concretos" em um acordo nuclear.

Segundo a Al Arabiya, Teerã teria aceitado suspender o enriquecimento de urânio em troca de alívio das restrições.

Do lado da oferta, a Arábia Saudita teria restaurado o bombeamento do oleoduto para cerca de 3,5 milhões de barris por dia, segundo o Wall Street Journal.

A reportagem afirma ainda que os carregamentos de exportação foram retomados no porto de Yanbu, no Mar Vermelho.

O analista Phil Flynn, do Price Futures Group, pondera, porém, que uma normalização completa do fluxo ainda deve levar semanas.

Em paralelo, os houthis, do Iêmen, disseram que 198 navios comerciais cruzaram o Estreito de Bab el-Mandeb nos últimos cinco dias e afirmaram que o bloqueio do grupo se restringe a embarcações sauditas.