A balança comercial brasileira registrou forte superávit comercial de US$ 2,399 bilhões na quarta semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 28, o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,809 bilhões e importações de US$ 6,41 bilhões.

O mês de setembro já acumula superávit de US$ 6,452 bilhões, resultante de US$ 30,488 bilhões em exportações e US$ 24,036 bilhões em importações.

Até a quarta semana de setembro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 22,2%.

O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 12,8% em Agropecuária, que somou US$ 6,17 bilhões; crescimento de 52,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,41 bilhões e, por fim, crescimento de 13,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,62 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 7,4% na mesma comparação. Houve alta de 15,7% em Agropecuária, que somou US$ 45 milhões; alta de 16,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,07 bilhões e, por fim, crescimento de 6,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 22,37 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a quarta semana de setembro, o ano acumula superávit de US$ 61,77 bilhões, um crescimento de 36,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 44,972 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025.

O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.