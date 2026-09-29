No total cerca de 4,8 mil residências foram afetadas. No Rio Grande do Sul, quatro pessoas ficaram feridas.

No domingo, foi registrada ocorrência de granizo, vendavais e chuvas intensas em Santa Catarina, com 1.423 habitações afetadas. Sete municípios decretaram situação de emergência: Arabutã, Santiago do Sul, Seara, Ponte Serrada, Ipumirim, São Domingos e Formosa do Sul, segundo a Defesa Civil estadual.

Também foram registradas sete solicitações de itens de assistência humanitária (IAH) pelas cidades de Santiago do Sul, São Domingos, Arabutã, Seara, Ipumirim, Anita Garibaldi e Formosa do Sul.

Em Seara, uma tempestade com granizo atingiu todo o município e destelhou mais de 808 residências. Três postos de saúde, dez escolas e quatro edificações públicas municipais também foram afetados. Em Santiago do Sul, chuvas intensas, vendavais e granizo deixaram 180 residências afetadas, com danos em diversos prédios públicos.

Em Ponte Serrada, o granizo atingiu o Centro, o Bairro Moroso e a Linha Alegre, com 100 edificações atingidas. Em Anita Garibaldi, o granizo atingiu o município durante a madrugada e afetou 89 habitações, levando a distribuição de lonas. Em Arabutã, 76 residências sofreram danos. Em Ipumirim, foram 45, e em Formosa do Sul, 27. Em São Domingos, 37 habitações e cerca de 90 pessoas foram afetadas, além de dois aviários danificados.

Em Quilombo, granizo e vendavais atingiram a área rural, com 40 propriedades afetadas. A queda de árvores provocou a interdição temporária da SC-157, e a queda de postes deixou quatro comunidades sem energia elétrica.

Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabiliza estragos desde a última sexta, com 83 ocorrências em 78 municípios. Na tarde desta segunda houve registro de ventos acima de 70km/h.

As ocorrências estão relacionadas, principalmente, a chuvas intensas, queda de granizo, vendavais e corridas de massa (solo e lama). Quatro pessoas ficaram feridas e mais de 39 mil afetadas.

Também foram registrados 6.088 desalojados e 63 desabrigados, além de 4.982 residências danificadas.

Não há registro de óbitos ou desaparecidos. Entre as pessoas feridas, duas são de Pontão, uma de Alegrete e uma de Capão do Cipó.

Em Santiago, a chuva de granizo afetou mais de 26 mil pessoas e deixou 13 desabrigadas e 6 mil desalojadas. O município registrou 3 mil residências danificadas, além de uma unidade de saúde e 20 estabelecimentos de ensino atingidos.

Em Alegrete, o granizo afetou mais de 2 mil pessoas, deixando uma pessoa ferida e dez desabrigadas. O município confirmou 400 residências danificadas e um estabelecimento público atingido.

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