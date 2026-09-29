Os semifinalistas da 68ª edição do Prêmio Jabuti foram anunciados nesta terça-feira (29) pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). A cerimônia de entrega dos prêmios será em 27 de outubro, na Sala São Paulo, em evento para convidados na capital paulista. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube

Além do Livro do Ano, são 23 categorias, distribuídas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. 

A edição deste ano conta com 4.675 obras e projetos inscritos. 

A lista completa dos semifinalistas está disponível no site oficial da premiação

No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante Poesia, Escritor Estreante Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário.

No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar. 

O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução. 

O eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura Cultura Digital, Incentivo à Leitura Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.

A presidente da CBL, Sevani Matos, ressalta que chegar à etapa dos semifinalistas é um momento importante do Prêmio Jabuti, porque dá visibilidade ao trabalho de autores, ilustradores, editores e demais profissionais envolvidos na criação e circulação dos livros.

Votação popular

O público também poderá votar, a partir desta terça-feira, nos dez semifinalistas de Incentivo à Leitura - Cultura Digital, nova categoria voltada a criadores de conteúdo em plataformas digitais que contribuem para valorizar o livro e estimular a leitura. A votação segue até 9 de outubro, às 12h. Os cinco finalistas serão anunciados em 14 de outubro.

O curador do Prêmio Jabuti, Hubert Alquéres, destaca que "a nova categoria reconhece uma transformação importante na relação entre livros e leitores. 

As plataformas digitais se tornaram espaços de descoberta, recomendação e formação de comunidades de leitura, avalia.

Esta 68ª edição traz também uma mudança relevante na disputa pelo Livro do Ano, principal distinção da premiação. A partir deste ano, obras inscritas nas categorias Escritor Estreante Poesia e Escritor Estreante Romance passam a concorrer ao título.

Além da estatueta e do prêmio de R$ 70 mil, o vencedor do Livro do Ano poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL e uma programação de palestras e encontros profissionais durante o evento.

Os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.

Confira a lista de semifinalistas abaixo:

Eixo: Literatura

Conto 

Título: Anatomia de um nariz | Autor(a): Roberto Atihé Curan | Editora(s): Patuá 

Título: Ao quase, com amor: cartas e contos | Autor(a): Eve Rojas | Editora(s): Patuá 

Título: Caquinhos vermelhos | Autor(a): Mário Medeiros | Editora(s): Fósforo 

Título: Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu 

Título: Maçã, mesa, moeda | Autor(a): Fernanda Caleffi Barbetta | Editora(s): Laranja Original 

Título: Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio 

Título: Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia 

Título: Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: Os anos de vidro | Autor(a): Mateus Baldi | Editora(s): Nós 

Título: Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Alfaguara 

Crônica

Título: 200 crônicas escolhidas | Autor(a): Carlos Herculano Lopes | Editora(s): Autêntica 

Título: A crônica não mata: notas do isolamento | Autor(a): Luís Henrique Pellanda | Editora(s): Arquipélago 

Título: A nudez de Afrodite: lições do mundo antigo | Autor(a):Claúdio Moreno | Editora(s): Difel 

Título: Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil 

Título: A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador 

Título: Então viver é isso | Autor(a): Cássio Zanatta | Editora(s): Maralto Edições 

Título: Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto Edições 

Título: Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições 

Título: Memórias de menino | Autor(a): Odenildo Sena | Editora(s): Valer 

Título: Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tintada-China Brasil 

Escritor Estreante - Poesia 

Título: Baleia | Autor(a): Felipe Bier Nogueira | Editora(s): Urutau 

Título: Borboleta Canhão | Autor(a): Mariana Castro | Editora(s): Selo do Burro 

Título: História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial     

Título: Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá 

Título: O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá 

Título: Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote 

Título: Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau 

Título: Tripas líquidas minha lírica: (poemas ensaísticos e outros híbridos desvarios) | Autor(a): Stella Prata | Editora(s): Urutau 

Título: Tudo existe para desaparecer | Autor(a): Lucas Ortolan | Editora(s): Urutau 

Título: Um oceano devorará meu esconderijo | Autor(a): Andressa Nunes | Editora(s): Litteralux 

Escritor Estreante - Romance 

Título: Antes do início | Autor(a): Ernesto Mané | Editora(s): Tinta-da-China Brasil 

Título: Breu de maré | Autor(a): Diego Itabira | Editora(s): Obra Independente 

Título: Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia 

Título: Cerapió | Autor(a): Flávia Bin | Editora(s): Urutau 

Título: Descer um degrau | Autor(a): Plinio Meirelles | Editora(s): Appris  

Título: Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas 

Título: Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador 

Título: Remissão | Autor(a): Ildeu Filho | Editora(s): Viseu 

Título: Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): Patuá 

Histórias em Quadrinhos 

Título: Como fazer amigos e enfrentar vampiros | Autor(a): Eric Peleias, Gustavo Borges | Editora(s): Japorama  

Título: Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya 

Título: Dormindo entre cadáveres | Autor(a): Felipe Parucci, Luís Moreira Gonçalves | Editora(s): Comix Zone 

Título: Fiodor | Autor(a): Koostella | Editora(s): Pé-de-Cabra, Crime da Mala Editions 

Título: Kabuki: verão, outono, inverno, primavera | Autor(a): Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa | Editora(s): Pipoca & Nanquim 

Título: Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone 

Título: Petricor | Autor(a): Jack Azulita | Editora(s): Devir 

Título: Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura 

Título: Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta 

Título: Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): nVersos  

Infantil 

Título: A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú 

Título: A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto 

Título: Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha 

Título: Artur e Isadora na cidade subterrânea | Autor(a): Braulio Tavares | Editora(s): Editora 34  

Título: Baleia e o preá | Autor(a): Fernandoapires | Editora(s): Palavras 

Título: Eletricista | Autor(a): Augusto Massi | Editora(s): Elo 

Título: Fábulas de Leonardo da Vinci | Autor(a): Eraldo Miranda | Editora(s): Ciranda Cultural 

Título: Infância roubada | Autor(a): Paula Anias | Editora(s): Casa de Bonecas 

Título: Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil 

Título: Ximlóp | Autor(a): Gustavo Piqueira | Editora(s): Joaquina 

Juvenil 

Título: A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso 

Título: A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária 

Título: Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil 

Título: As figuras do nosso prédio | Autor(a): José Roberto Torero, Leo Cunha | Editora(s): Moderna 

Título: A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD 

Título: Beijo elétrico | Autor(a): Maria Amélia Elói | Editora(s): Ninho da Palavra 

Título: Cartas de Cecília | Autor(a): Penélope Martins, Tiago de Melo Andrade | Editora(s): Elo 

Título: Diário de Alice: memórias de uma menina autista | Autor(a): Roger Trimer | Editora(s): Casa da Lara 

Título: Ocupado! | Autor(a): Paula Fábrio | Editora(s): FTD 

Título: Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica Editorial 

Poesia 

Título: A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga 

Título: A intacta natureza dos dias | Autor(a): Thainá Carvalho | Editora(s): Macabéa 

Título: Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário 

Título: Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas 

Título: Imagemas, graphoenigmas: poemas gráficos | Autor(a): Pedro Vicente | Editora(s) Laranja Original 

Título: Noite devorada | Autor(a): Mar Becker | Editora(s): Círculo de Poemas 

Título: O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record 

Título: Porte Étoile | Autor(a): Edimilson de Almeida Pereira | Editora(s): Cobalto 

Título: Satori na laje: orikais, poemínimos e outros cantos | Autor(a): Edson Cruz   | Editora(s): EditoRia 

Romance de Entretenimento 

Título: Ao meu redor | Autor(a): André Vianco | Editora(s): Citadel 

Título: Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos 

Título: A sombra da mentira | Autor(a): Rodrigo Sena Magalhães | Editora(s): Patuá 

Título: Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca 

Título: Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva 

Título: Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco 

Título: Na sombra do lagarto | Autor(a): Maria Filomena Lepecki | Editora(s): Oito e Meio 

Título: O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente 

Título: Para Elisa | Autor(a): Roberto Denser | Editora(s): O Grifo 

Título: Quincas Borba e o Nosferatu: de como o resoluto filósofo e seu relutante assistente Brás Cubas enfrentam o diabólico conde Drácula para salvar a impulsiva Capitu | Autor(a): Edson Aran | Editora(s): Faria e Silva 

Romance Literário 

Título: Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia 

Título: Corsária | Autor(a): Marilene Felinto | Editora(s): Fósforo, Ubu 

Título: Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: Deepirex | Autor(a): Paulo Eduardo Gonçalves | Editora(s): Arte & Letra 

Título: Devastação: drama cósmico | Autor(a): José Castello | Editora(s): Arquipélago 

Título: Jumentos na BR | Autor(a): Ricardo Rao | Editora(s): Kotter Editorial 

Título: Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: No rastro de Estela | Autor(a): Amanda Julieta | Editora(s): Boto-cor-de-rosa livros arte e café 

Título: Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record  

Título: Visita ao pai | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Companhia das Letras 

Eixo: Não Ficção 

Artes 

Título: Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia   

Título: Alberto Pitta: Fúnfún Dúdú | Autor(a): Danillo Silva Barata | Editora(s): Anjo Negro 

Título: Amazônia negra: as imagens da cor do (in)visível| Autor(a): Marcela Bonfim| Editora(s): Igrá Kniga 

Título: Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar 

Título: Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) 

Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo 

Título: Teatro Experimental do Negro: histórias, críticas e outros dramas | Autor(a): Guilherme Diniz | Editora(s): Temporal 

Título: Tupinicópolis é aqui? | Autor(a): Alayde Alves  | Editora(s): WMF Martins Fontes 

Título: Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha 

Título: Zanele Muholi: beleza valente | Autor(a): Ana Paula Vitorio, Daniele Queiroz, Thyago Nogueira (Organizadores) | Editora(s): IMS (Instituto Moreira Salles) 

Biografia e Reportagem 

Título: A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record 

Título: Brasil no espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros  | Autor(a): Felipe Nunes | Editora(s): Globo 

Título: Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros | Autor(a): Michel Alcoforado | Editora(s): Todavia 

Título: Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record 

Título: João Gilberto e a insurreição bossa nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM 

Título: Oswald de Andrade: mau selvagem | Autor(a): Lira Neto | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia 

Título: Rei: o livro sobre o homem incomparável a quem tentam se comparar há 70 anos | Autor(a): Paulo Vinicius Coelho | Editora(s): Planeta do Brasil 

Título: Roberto Marinho: a Globo na ditadura: dos festivais às bombas no Riocentro | Autor(a): Leonencio Nossa | Editora(s): Nova Fronteira 

Título: Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras 

Economia Criativa 

Título: A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo 

Título: Caminhos para a transição do sistema agroalimentar: desafios para o Brasil | Autor(a): Arilson Favareto, Ricardo Abramovay | Editora(s): Senac São Paulo 

Título: Contribuições a uma agenda de políticas públicas meso e microeconômicas no Brasil | Autor(a): Anita Kon (Organizadora) | Editora(s): CRV 

Título: Economia azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BE 

Título: Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial 

Título: Gestão cultural baseada em evidências: por onde começar | Autor(a): Beth Ponte, Daniele Canedo | Editora(s): SESC São Paulo 

Título: Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes 

Título: Menos 1 lixo para uma vida mais sustentável | Autor(a): Fe Cortez, Wagner Andrade | Editora(s): Senac São Paulo 

Título: Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente 

Título: Soluções climáticas: entenda como agir agora | Autor(a): Eduardo Carvalho | Editora(s): Inteligência Educacional 

Educação 

Título: A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil 

Título: A Faculdade de Educação e a Formação Docente na USP | Autor(a): Bruno Bontempi Júnior, Diana Gonçalves Vidal | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo) 

Título: Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica 

Título: Aprendizado incidental: o poder do lifewide learning: desperte para as oportunidades de aprendizado que já existem em sua vida e potencialize seu desenvolvimento | Autor(a): Conrado Schlochauer | Editora(s): Gente 

Título: Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente 

Título: Aula como conversa: transformando o jeito de ensinar e de aprender | Autor(a): Sergio Felipe Moraes | Editora(s): Obra Independente 

Título: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben 

Título: Contos de fadas modos de ser e de usar: educação, arte, psicanálise | Autor(a): Katia Canton | Editora(s): Panda Educação 

Título: Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições 

Título: Saberes indígenas: considerações ancestrais para o futuro da educação infantil | Autor(a): Auritha Tabajara, Claudia Castilho, Kathia Castilho (Organizadores) | Editora(s): Estação das Letras e Cores 

Negócios 

Título: Brasil e Mundo Árabe: negócios, marketing e Diplomacia Econômica Ampliada | Autor(a): Rubens Hannun | Editora(s): Novo Século 

Título: Como investir em criptos?: é possível ganhar nesse mercado? | Autor(a): Paulo Vitor Jordão da Gama Silva | Editora(s): Appris 

Título: De galinha a gavião: como impulsionar o voo da economia brasileira | Autor(a): Juliana Rosa | Editora(s): Nova Fronteira 

Título: De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin 

Título: Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real 

Título: Faça o teu melhor: aprimorar a competência recusar a mediocridade exuberar a vida | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Planeta do Brasil 

Título: Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual  

Título: Menos Forecast, Mais Foresight: A arte e a ciência de moldar o amanhã em tempos incertos | Autor(a): Glaucia Guarcello | Editora(s): Alínea 

Título: Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record 

Título: O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos  | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do Brasil 

Saúde e Bem-Estar 

Título: A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia 

Título: A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio  

Título: As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial 

Título: Barros & Fonseca: medicina da dor: princípios e práticas | Autor(a): Carlos Marcelo de Barros, Paulo Renato da Fonseca | Editora(s): Atheneu 

Título: Coisa de menino?: uma conversa sobre masculinidade, sexualidade, misoginia e paternidade | Autor(a): Contardo Calligaris em memória, Maria Homem | Editora(s): Papirus 7 Mares 

Título: Eu só existo no olhar do outro?: um encontro entre psicanalistas para pensar o amor e a existência | Autor(a): Ana Suy, Christian Dunker | Editora(s): Planeta do Brasil 

Título: Manual de cuidados paliativos na atenção primária e atenção domiciliar | Autor(a): Caroline Silveira, Kamila Vieira, Renata Meiga (Editoras) | Editora(s): Atheneu 

Título: O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record 

Título: Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira 

Título: Por que os seres humanos sofrem?: Uma teoria psicológica dos direitos fundamentais | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Autêntica 

Eixo: Produção Editorial

Capa 

Título: Abel Rodríguez (Mogaje Guihu): a árvore da vida e da abundância | Capista: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) 

Título: Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares 

Título: Ficção completa de Edgar Allan Poe | Capista: Eduardo Lustosa Belga | Editora(s): Nova Fronteira 

Título: Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) 

Título: Histórias da diversidade LGBTQIA+ | Capista: Paula Tinoco, Roderico Souza | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) 

Título: Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Sesc São Paulo 

Título: O Idiota | Capista: Vicente Pessôa | Editora(s): Clube de Literatura Clássica 

Título: Outros navios | Capista: Rafael Simões | Editora(s): Sesc São Paulo 

Título: Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na Telha 

Ilustração 

Título: A torre | Ilustrador(a): Marcelo Cipis | Editora(s): FTD 

Título: Delivery | Ilustrador(a): Gustavo Nascimento, Natália Gregorini, Odilon Moraes | Editora(s): Baião 

Título: Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo 

Título: Gran Circo| Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé  

Título: Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica 

Título: Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho 

Título: Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura  

Título: Prisma | Ilustrador(a): Felipe Kehdi | Editora(s): Joaquina 

Título: Samaumeira: a árvore da vida | Ilustrador(a): Cris Eich | Editora(s): PeraBook 

Título: Sombras | Ilustrador(a): Fabio Brazil, Luise Weiss | Editora(s): ÔZé  

Projeto Gráfico 

Título: Dobra | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac 

Título: Excelsior| Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Ubu  

Título: Faz colher e borda o cabo | Responsável: Gabriel Gutierrez, Ubiratã Trindade | Editora(s): Centro Cultural Vale do Maranhão 

Título: Leonilson: diários de uma voz: trechos transcritos | Responsável: Ana Lenice Dias Fonseca da Silva, Gabriel Dias Clemente, Herbert Frederico Ferrari Allucci, Leonardo Birche de Carvalho, Renata Rendelucci Allucci | Editora(s): Sociedade Amigos do Projeto Leonilson 

Título: MMXXV: Klaus Mitteldorf | Responsável: Marcos Pereira de Almeida | Editora(s): Conjunto 31 design & branding, Terra Virgens Edições 

Título: Moscou feliz | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu  

Título: O capital | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu 

Título: O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsável: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema 

Título: Teorema | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac 

Título: Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsável: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D&#039;Ascenção | Editora(s): Act.  

Tradução 

Título: Maha bha rata: história de Savitri | Tradutor(a): Adriano Aprigliano, João Marcos Duarte, Johnny Dotta | Editora(s): Mnema 

Título: Mumbo jumbo | Tradutor(a): João Vitor Schmidt | Editora(s): Zain 

Título: O cantar de Roldão: chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia) 

Título: O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras 

Título: Odisseia: Homero | Tradutor(a): Leonardo Antunes | Editora(s): Mnema 

Título: O oposto da branquitude: reflexões sobre o problema branco | Tradutor(a): Carolina Selvatici | Editora(s): Pallas 

Título: O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras 

Título: Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras 

Título: Os itálicos são meus: autobiografia | Tradutor(a): Aurora Fornoni Bernardini, Irineu Franco Perpétuo, Moissei Mountian | Editora(s): Kalinka 

Título: Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova Acrópole 

Eixo: Inovação 

Incentivo à Leitura - Projeto 

Título: A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio  

Título: A feira do livro 2025 | Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um   

Título: Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva 

Título: FLIPEBA: festa literária da ilha de Boipeba | Responsável(eis): Thales Felipe Moraes  

Título: Leia Comigo! | Responsável(eis): Luis Norberto Pascoal 

Título: Pajeú encantado | Responsável(eis): Jefferson Willian Moraes de Sousa 

Título: Palavra que aproxima: narração artística como prática de formação de comunidades leitoras | Responsável(eis): Aline  

Título: Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima 

Título: Semana Literária Sesc e feira do livro | Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico  

Título: Sempre um papo | Responsável(eis): Afonso Augusto Borges Filho 

Livro Brasileiro Publicado no Exterior 

Título: Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag 

Título: A obscena senhora D | Editora(s): Companhia das Letras, Pushkin Press

Título: A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject 

Título: Bambino a Roma | Editora(s): Companhia das Letras, Feltrinelli Editore 

Título: Flor de gume | Editora(s): Moinhos, Fondo de cultura económica 

Título: Marrom e amarelo | Editora(s): Companhia das Letras, Gallimard 

Título: O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia, Pushkin Press 

Título: O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Liveright/ Norton 

Título: Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié 

Título: Via Ápia| Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux

Tags:
Câmara Brasileira do Livro | literatura | livro | premio jabuti

Agência Brasil - Prêmio Jabuti anuncia semifinalistas da 68ª edição

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