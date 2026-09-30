A J&F, controlada pelos irmãos Batista, concluiu o desembolso de um empréstimo sindicalizado de US$ 1,320 bilhão. A operação foi estruturada por BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que atuaram como Joint Lead Arrangers, Bookrunners e credores.

A operação contou ainda com a participação de First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China (Hong Kong), Société Générale, Sumitomo Mitsui Trust Bank e Haitong Bank.

O objetivo da operação é alongar o perfil da dívida, e não aumentar o endividamento, segundo a J&F.

O empréstimo tem taxa de juros inicial correspondente à SOFR mais 2,60% ao ano e prazo final de cinco anos, após um período de carência de três anos. A operação é garantida pelas subsidiárias Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza e LHG Mining.

Ainda conforme a J&F, o forte interesse dos bancos na operação permitiu a redução das alocações inicialmente previstas e resultou em compromissos adicionais de US$ 420 milhões.

Em fevereiro, a J&F anunciou uma reestruturação interna que transformou a companhia de uma holding de investimentos em um conglomerado industrial.

O processo começou com a mudança do nome da empresa, anteriormente J&F Investimentos, e prevê três pilares: fortalecimento das estruturas de governança, integração da gestão financeira e um plano de incorporação dos negócios 100% controlados.