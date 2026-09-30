A Hypera informou, por meio de nota de posicionamento, que mantém "diálogo permanente e transparente" com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que adotou as medidas necessárias em relação às comunicações da linha Semavy, após a autarquia proibir a propaganda do medicamento à base de semaglutida produzido e comercializado pelo grupo.

A companhia reforça seu compromisso com o cumprimento rigoroso da legislação sanitária e com a promoção do uso adequado e responsável de medicamentos. A Hypera seguirá prestando todos os esclarecimentos solicitados pela autoridade sanitária e adequando suas iniciativas de comunicação às determinações aplicáveis", escreveu a Hypera, em nota.

A Anvisa havia constatado a realização de propaganda do medicamento, por meio de painéis eletrônicos localizados no Aeroporto de Congonhas, no site do produto e em contas de redes sociais.

Segundo a autarquia, para o público em geral, só é permitida a publicidade de medicamentos de venda isenta de prescrição médica, ou seja, que não possuem tarja vermelha ou preta em suas embalagens, como é o caso da Semavy. Para os medicamentos que exigem receita médica, a divulgação é restrita aos profissionais de saúde que podem receitar ou dispensar medicamentos, destacou a Anvisa.