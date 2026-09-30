A SpaceX lançou sua nave Starship em órbita pela primeira vez nesta segunda-feira, 28, e colocou com sucesso em órbita as unidades mais avançadas da rede Starlink até o momento, mas encurtou o voo por questões de segurança.

A Starship, criada por Elon Musk, quase não conseguiu chegar à órbita depois que um de seus motores desligou prematuramente. No entanto, como os demais sistemas funcionavam bem e o motor defeituoso não era mais necessário, os controladores de voo decidiram, após alguns minutos de tensão, prosseguir conforme o planejado.

A espaçonave reentrou na atmosfera sobre o Pacífico e amerissou ao norte do Havaí, três horas após decolar do Texas.

A empresa planejava um voo de 10 horas, abrangendo seis voltas completas ao redor da Terra, para demonstrar que estava pronta para o programa lunar Artemis, da Nasa.

A Starship tombou e pegou fogo logo após o contato com a água.

O administrador da Nasa, Jared Isaacman, parabenizou a SpaceX por alcançar a órbita e por "conduzir cada etapa de maneira segura, responsável e, acima de tudo, inspiradora". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado