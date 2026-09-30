De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno leva chuvas, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo a essas localidades.

Na Região Centro-Oeste, há indicação laranja de perigo para tempestade com trovoada no oeste e sul de Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. No noroeste e centro de Mato Grosso a advertência de perigo potencial é amarela. Também chove no sul de Goiás.

Baixa umidade

No Distrito Federal e no centro, leste e norte de Goiás, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar, que se estende com menos potência para o leste de Mato Grosso e demais áreas de Goiás, onde o alerta é amarelo de perigo potencial.

Nas capitais, a temperatura mínima não deve fica abaixo de 23°C em Brasília e a máxima será de 38°C em Cuiabá.

Chuva

Na Região Sudeste, chove com trovoada no oeste e sul de São Paulo, ao longo de toda a divisa com o Paraná. Também ocorrem chuvas isoladas no norte, centro e leste paulista, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Nessa região, há aviso laranja de perigo para tempestades.

Continuam sob alerta vermelho de grande perigo para onda de calor o noroeste e norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o centro e o sudeste de Minas Gerais. A temperatura nas capitais varia entre a mínima de 19°C em São Paulo e a máxima de 37°C em Belo Horizonte.

Na Região Sul, existe indicação laranja de perigo para tempestades no Paraná e norte de Santa Catarina. Nas demais áreas de Santa Catarina, e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul a recomendação de perigo potencial é amarela.

No restante da Região Sul, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. Nas capitais, a mínima esperada é de 16°C em Porto Alegre e a máxima, de 21°C em Florianópolis.

Norte

Na Região Norte, pancadas de chuva e trovoadas deixam Acre, Rondônia e parte do centro e do oeste do Amazonas em nível amarelo de perigo potencial para tempestades. Chove de forma isolada na Região Norte, central e sul do Amazonas e também pode chover de forma isolada no leste do Amazonas, em Roraima e no sudoeste do Pará.

Já no sudeste do Pará, centro e sul de Tocantins há indicação amarela de perigo potencial para baixa umidade do ar. Os termômetros permanecem elevados nas capitais e marcam mínima de 24°C em Rio Branco e máxima de 39°C em Palmas.

Na Região Nordeste, o céu fica com poucas nuvens em grande parte do interior onde há advertência laranja de perigo para baixa umidade do ar, especialmente no norte e oeste da Bahia e no sudeste do Piauí. Nas capitais Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife pode chover pela manhã.

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 23°C em Salvador e a máxima, de 39°C em Teresina.

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