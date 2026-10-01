Nascimento do sambista fluminense Nelson Cavaquinho (115 anos)

Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC) - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Neurologia; tem por fim conscientizar e prevenir sobre esse mal que chega a atingir uma a cada 6 pessoas

Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei Nº 5.191 de 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares

Dia do Comerciário

Dia do Ginecologista

Dia do Fisiculturista

Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo data do calendário brasileiro de saúde voltada à conscientização sobre as doenças reumáticas e à importância do diagnóstico e do tratamento adequados

Nascimento de Luís Guimarães Filho. Diplomata carioca, poeta e cronista Luís Guimarães Filho, que viria a ocupar a cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras (1925)

Morte do escritor baiano Xavier Marques, membro da Academia Brasileira de Letras (1942)

Tropas da Força Expedicionária Brasileira participaram da conquista de posições italianas durante a campanha da Segunda Guerra Mundial (1944)

Posse do general Emílio Garrastazu Médici como presidente da República, sucedendo à Junta Militar que governava o país desde o afastamento de Costa e Silva (1969)

Nelson Piquet conquista o tricampeonato mundial de Fórmula 1. O piloto brasileiro garantiu seu terceiro título mundial na categoria (1987)

Ayrton Senna conquista seu primeiro título mundial de Fórmula 1. O brasileiro assegurou o campeonato ao vencer o GP do Japão, em Suzuka (1988)

Brasil é escolhido como sede da Copa do Mundo de 2014 (2007)

Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela terceira vez, ao vencer Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, realizado em 30 de outubro

Henrique VII é coroado rei da Inglaterra, consolidando o início da dinastia Tudor (1485).

O Império Otomano assina o Armistício de Mudros com os Aliados, encerrando sua participação na Primeira Guerra Mundial (1918).

Benito Mussolini é nomeado primeiro-ministro da Itália pelo rei Vítor Emanuel III, dois dias após a Marcha sobre Roma (1922).

Orson Welles transmite A Guerra dos Mundos, programa de rádio que se tornou célebre pela simulação de boletins sobre uma invasão extraterrestre (1938).

A União Soviética detona a Tsar Bomba, a maior explosão nuclear já realizada (1961)

Muhammad Ali derrota George Foreman por nocaute no oitavo round, no célebre combate Rumble in the Jungle, em Kinshasa (1974).

A Argentina realiza suas primeiras eleições democráticas após sete anos de ditadura militar; Raúl Alfonsín é eleito presidente (1983).

A Suécia reconhece oficialmente o Estado da Palestina (2014)

Nascimento de Ezra Pound, poeta americano (1885)

Nascimento de Diego Maradona, futebolista argentino (1960)

Morte do educador, professor, e escritor pernambucano Antônio Carneiro Leão (60 anos) - imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Morte do ilusionista húngaro Harry Houdini (100 anos) - foi um dos mais famosos escapologistas e ilusionistas da história A tragédia no Voo TAM 402 deixou 99 mortos no bairro Jabaquara, em São Paulo (30 anos) Dia Nacional da Poesia - comemoração de brasileiros, que foi instituída pela Lei Nº 13.131 de 3 de junho de 2015; tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX Dia das Bruxas - comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo a fora; é festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do "Festival de Samhain" na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do pôr do sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas Dia do Saci Dia Mundial das Cidades *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br. Tags:

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