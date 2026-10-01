A segunda temporada da série documental Aprender a Sonhar estreia na programação danesta quinta (1º), às 23h30. Com cinco episódios de 26 minutos, a produção independente revela histórias de estudantes quilombolas, indígenas e moradores de periferias urbanas que almejam ingressar na universidade. A obra foi desenvolvida pela Caranguejeira Filmes por meio do Prodav TVs Públicas.

Dirigida, roteirizada e produzida por Vítor Rocha, a obra baiana destaca a trajetória de jovens em busca de oportunidades para transformação social e superação de desafios. A atração aborda questões relacionadas à juventude negra no país como as cotas raciais. A narrativa acompanha a jornada de Franciele Silva, Dona Olinda, Jadson Oliveira, Jobert Kaimbé, Grazi Kaimbé e Dandara Tauanne.

No episódio de estreia da sequência, a estudante quilombola Franciele Silva enfrenta dificuldades diárias para frequentar a escola e realizar os planos de estudar direito. Ela tem o objetivo de fortalecer a luta pelo território do Quilombo Rio dos Macacos, localizado em Aratu, no município de Simões Filho, na Bahia.

Ainda no primeiro programa do seriado Aprender a Sonhar, o estudante secundarista Jadson Oliveira, residente no Subúrbio Ferroviário de Salvador, divide-se entre a atuação em peças teatrais e o desejo de seguir carreira como promotor de justiça. O rapaz negro reflete sobre a dificuldade dessa escolha durante a produção.

Valorização do conteúdo independente

A TV Brasil exibe a série documental Aprender a Sonhar na faixa noturna de quinta-feira. O novo conteúdo é apenas uma das diversas produções audiovisuais selecionadas pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine), através do Prodav TVs Públicas.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar novos realizadores, a emissora busca abrir espaço para novos conteúdos e promove o fomento ao mercado audiovisual do país.

No início do ano, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, anunciou os 39 projetos selecionados na chamada pública Seleção TV Brasil, o maior investimento já realizado pelo Estado brasileiro para a produção de conteúdo audiovisual destinado à televisão pública. Ao todo, serão contratadas produções que somam quase R$ 110 milhões em recursos do (FSA/Ancine).

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente. A proposta é ofertar esse conteúdo para os canais públicos.

A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todas as emissoras de televisão interessadas que fazem parte do campo público e aderirem ao projeto. A exibição das obras também pode ser acompanhada na programação da TV Brasil por meio das centenas de canais que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

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Serviço

Aprender a Sonhar quinta-feira, dia 1º/10, às 23h30, na TV Brasil;

Aprender a Sonhar reprise - quinta, dia 1º/10, para sexta-feira, dia 2/10, às 3h, na TV Brasil;

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