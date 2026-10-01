Um homem foi preso no início da noite desta quinta-feira (1) ao tentar inqvadir o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações das euipes de segurança da Corte, o homem tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila no telhado de uma parada de ônibus.

"Como ele arremessou uma mochila sobre o ponto de ônibus, tornou-se necessário acionar a Operação Petardo, com a adoção dos procedimentos previstos para averiguação de possível artefato explosivo", informou o STF.

Neste momento, a Policia Militar do Distrito Federal realiza uma operação com equipes do esquadrão anti-bomba.

"O perímetro foi isolado e permanece sob controle das equipes, aguardando a chegada do Esquadrão Antibombas para avaliação e procedimentos de segurança", informou a PMDF.

A esplanada dos Ministérios foi fechada e a área do STF foi isolada para o trabalho de varredura.

No momento da tentativa de invasao, o presidente do STF, Edson Fachin, já tinha deixado o prédio. No sede, fica a presidencia, o plenario, a diretoria-geral e area de imprensa do STF.

Matéria atualizada às 20h44

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