informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Nordeste, chove sobre o interior da região, especialmente no chamado Matopiba - que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia onde há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestade.

Pode chover também no Ceará, centro e leste do Piauí, Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Já no centro e sul do Ceará, leste do Piauí, centro e norte da Bahia, oeste de Alagoas, centro e oeste de Pernambuco e da Paraíba e sudoeste do Rio Grande do Norte, um aviso de perigo potencial também alerta para baixa umidade do ar.

A temperatura mínima nas capitais é de 22 graus Celsius (°C) em Maceió, e a máxima de 38°C em Teresina.

No Norte do país, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestade no Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins, sul do Pará e noroeste, oeste e sul de Roraima. O sol predomina e as temperaturas ficam altas no norte e leste de Roraima, onde também há possibilidade de chuva isolada.

Os termômetros marcam entre as capitais mínima de 22°C em Rio Branco e máxima de 37°C em Palmas.

No Centro-Oeste, quase toda a região está sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, exceto o extremo sul de Mato Grosso do Sul. Chove com trovoada no Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e no noroeste, norte e leste de Mato Grosso do Sul.

Nas capitais, a mínima será de 19°C em Brasília e a máxima será de 31 °C em Goiânia.

Na Região Sudeste, um aviso laranja de perigo alerta para tempestades no leste de Minas Gerais e no oeste do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Chove com trovoadas no Triângulo Mineiro e no sudeste de Minas Gerais; no noroeste, norte e leste de São Paulo; no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo.

No nordeste de Minas Gerais um aviso amarelo de perigo potencial alerta para baixa umidade do ar, na única região do Sudeste que não deve chover. Entre as capitais, a temperatura mínima esperada é de 13°C em São Paulo e a máxima é de 30°C em Belo Horizonte.

Na Região Sul, o dia começa com possibilidade de nevoeiro na região metropolitana de Curitiba, no leste do Paraná e no nordeste de Santa Catarina. Há possibilidade de geada no sul do Rio Grande do Sul e na região central e norte do estado, além do sul de Santa Catarina.

Há possibilidade de chuva isolada no norte, nordeste e litoral do Paraná. A temperatura mínima será de 9°C em Porto Alegre e a máxima não passará de 23°C também em Porto Alegre.

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