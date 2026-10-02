A chegada de um elefante-marinho chamou a atenção de banhistas nesta sexta-feira (2), na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) orientaram as pessoas a se afastarem e sinalizaram o local com bandeiras roxas, que alertam para a presença de animais marinhos.

Os agentes mantiveram os curiosos à distância para evitar qualquer tipo de contato com o mamífero e também acionaram um órgão ambiental para acompanhar o animal.



O CBMERJ reforça que, em situações como essa, não se deve tocar, puxar ou empurrar o animal, nem tentar devolvê-lo ao mar, pois ele pode estar debilitado ou doente, sendo necessária avaliação especializada, informou em nota.

É recomendável também evitar barulho, aglomerações ou oferecer qualquer tipo de alimento ou água, acrescentou a corporação.

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