O Paraná é o único com aviso vermelho. São esperadas tempestades severas com fortes rajadas de vento e granizo em toda a faixa oeste do estado, incluindo as cidades de:

Foz do Iguaçu,

Campo Mourão,

Cascavel,

Maringá

Londrina.

Nas demais áreas do estado, incluindo a capital Curitiba, e no oeste de Santa Catarina, o dia também será chuvoso. Há alerta laranja de perigo.

Devido ao grande risco de alagamento e transbordamento de rios, a Defesa Civil orienta que, nesses casos, é necessário:

buscar proteção em locais elevados; evitar atravessa áreas alagadas; não estacionar veículos em baixo de postes ou árvores; não deixar crianças brincarem nas águas de inundações, alagamento e enxurradas. Além de vários perigos, elas poderão estar contaminadas; caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).

Nas demais áreas de Santa Catarina e no noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, chove com menos intensidade, mesmo assim, há alerta de perigo potencial para tempestades. As chuvas derrubam a temperatura em todo o Sul do país, com mínima, entre as capitais de 14°C em Curitiba e máxima de 22°C em Florianópolis.

Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste, o domingo também exige atenção para chuvas e trovoadas em todo o norte de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso do Sul. Há aviso laranja de perigo para tempestades no sul de Mato Grosso do Sul.

Entre as capitais, a temperatura varia de mínima de 19°C em Brasília e máxima de 34°C em Cuiabá.

Sudeste

No Sudeste do país, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Triângulo Mineiro, oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Apenas no norte de Minas, os eleitores podem deixar o guarda-chuva em casa. O maior colégio eleitoral do país, São Paulo, registra a temperatura mínima, entre as capitais, de 15°C e a máxima será de 30°C no Rio de Janeiro.

Norte

Na Região Norte, o tempo será de muitas nuvens para a maior parte dos estados, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em Tocantins, no centro e sul do Pará, em Rondônia e no centro, sul e sudeste do Amazonas.

Pode ocorrer chuva isolada no norte e leste do Amapá e na faixa litorânea do Pará. Os termômetros se mantêm elevados em quase toda a região, com temperatura mínima de 23°C em Rio Branco e máxima de 37°C em Boa Vista.

Nordeste

No Nordeste, os eleitores terão dia de sol para votação em grande parte da região, mas há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sudoeste do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia.

Chuvas isoladas também podem ocorrer no litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte. A temperatura mínima, entre as capitais, será de 22°C em Maceió e a máxima será de 39°C em Teresina.

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