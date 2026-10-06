Policiais federais prenderam, nessa segunda-feira (5), seis pessoas em flagrante durante uma ação contra garimpo ilegal em Tucumã, no Pará.

Segundo a Polícia Federal (PF), a atividade de exploração mineral irregular ocorria em um imóvel rural vizinho à Terra Indígena Kayapó.

Na ação, também foram apreendidas duas escavadeiras hidráulicas, dois motores e dois celulares. Um galpão era usado, no local, como alojamento para os trabalhadores do garimpo.

De acordo com a PF, as condições do galpão indicam que os trabalhadores eram mantidos em condições degradantes, o que poderia caracterizar condição análoga à de escravidão.

A PF investiga quem são os responsáveis pelo garimpo e os compradores do ouro extraído do local.

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