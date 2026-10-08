Informações repassadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Rio levaram a PF a identificar que o magistrado favorecia as empresas por meio de decisões judiciais.

As empresas, por outro lado, ofereciam vantagens indevidas para familiares do juiz, como imóveis, descontos comerciais excepcionais, pagamentos indiretos feitos a pessoas físicas e jurídicas ligadas aos investigados.

Os atos de corrupção ocorreram quando o magistrado exercia funções na 1ª instância do Tribunal, mas os atos de lavagem de dinheiro continuaram depois, o que facilitou a investigação. Estão sendo apurados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.

Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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