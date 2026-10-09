O programa Sala de Concerto, da, recebe a pianista Estela Caldi para destacar uma parte de seu projeto "Schubertíade". A produção vai ao ar na programação da emissora pública nesta sexta-feira (9), às 17h.

A iniciativa de Estela Caldi promove a apresentação integral do repertório de Schubert para piano a quatro mãos. A série reúne pianistas de diferentes gerações em uma celebração da música de Franz Schubert.

Desenvolvido por profissionais renomados na cena musical, o projeto é executado pelos pianistas Estela Caldi, José Wellington, Lilia Justi, Lucia Barrenechea e Luiz Eduardo Domingues.

Argentina radicada no Brasil desde 1969, Estela Caldi tem carreira artística e acadêmica consolidada em que se dedica à música de câmara e ao repertório latino-americano. No decorrer de sua trajetória, a artista integrou importantes formações como o Trio Uni-rio, o Trio Femina e o Blas Rivera Quintet.

Estela Caldi fundou o grupo LiberTango em 1996 com seus filhos, o saxofonista e flautista Alexandre Caldi e o acordeonista e pianista Marcelo Caldi. Considerado uma das principais referências do tango no cenário da música brasileira, o projeto interpretou a obra de Astor Piazzolla.

Repertório

Divertimento sobre temas franceses originais, D823, em mi menor: segundo movimento, Andantino, Tema com variações. Pianistas: Lilia Justi e Luiz Eduardo Domingues.

Allegro em lá menor, D947, "Tempestades da Vida". Pianistas: Lucia Barrenechea e Estela Caldi.

Sonata em si bemol Maior, D617: primeiro movimento, Allegro moderato. Pianistas: Lucia Barrenechea e José Wellington.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A emissora oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte, na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Tags:

EBC | Estela Caldi | projeto Schubertíade | Rádio MEC | sala de concerto