FOTO: Divulgação - Infusão de medicamentos: quais profissionais participam do atendimento?

A infusão de medicamentos envolve uma sequência de cuidados que começa antes da administração da dose. O atendimento pode reunir profissionais de diferentes áreas, com responsabilidades relacionadas à avaliação clínica, prescrição, preparo, administração e acompanhamento do paciente. A composição da equipe varia conforme o medicamento, a doença tratada, a via de administração e a estrutura do serviço.



Em uma sessão de infusão, a atuação integrada permite que as informações sobre o tratamento sejam conferidas em diferentes etapas. O paciente pode passar por avaliação médica, ter a prescrição analisada pela equipe responsável pelo medicamento e receber a administração sob acompanhamento de profissionais habilitados.



Médico avalia indicação e acompanha o tratamento



O médico é responsável pela avaliação clínica e pela definição da terapia indicada para o paciente. A prescrição estabelece informações como medicamento, dose, via de administração e frequência do tratamento, conforme a situação clínica.



Antes de uma sessão, o profissional pode avaliar exames, sintomas, histórico de reações e a resposta às aplicações anteriores. Dependendo do tratamento, essa análise pode resultar na manutenção, alteração ou suspensão da administração.



A especialidade médica envolvida depende da doença tratada. Oncologistas, reumatologistas, neurologistas, hematologistas e gastroenterologistas, por exemplo, podem prescrever terapias infusionais dentro de suas áreas de atuação.



Enfermagem conduz boa parte da rotina da infusão



A equipe de enfermagem participa diretamente de diversas etapas do atendimento. Entre as atividades estão a identificação do paciente, conferência da prescrição, avaliação do acesso venoso, administração do medicamento e acompanhamento durante a infusão, conforme as atribuições profissionais e os protocolos do serviço.



Os enfermeiros também podem avaliar as condições clínicas antes do início da aplicação e acompanhar sinais que indiquem uma possível reação durante o procedimento. Técnicos e auxiliares de enfermagem podem atuar em atividades de administração e monitoramento dentro dos limites estabelecidos para cada categoria profissional.



A equipe registra informações sobre a sessão, incluindo a administração do medicamento e eventuais ocorrências observadas durante o atendimento.



Farmacêutico participa do preparo e da avaliação do medicamento



O farmacêutico pode integrar a rotina de serviços que realizam infusões, especialmente nas etapas relacionadas ao medicamento. Sua atuação pode envolver análise da prescrição, avaliação de aspectos técnicos, preparo ou supervisão da manipulação, conforme a estrutura do estabelecimento e as normas aplicáveis.



Alguns medicamentos exigem condições específicas de diluição, armazenamento, estabilidade e administração. A atuação farmacêutica ajuda a organizar esses procedimentos de acordo com as características de cada produto.



Em serviços que trabalham com medicamentos de maior complexidade, a comunicação entre farmácia e equipe assistencial também permite esclarecer informações sobre preparo, conservação e administração.



Outros profissionais podem integrar o atendimento



A composição da equipe pode incluir outros profissionais de acordo com as necessidades do paciente e o perfil do serviço. Nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros integrantes da assistência podem participar do cuidado quando existe indicação relacionada à condição clínica ou ao tratamento.



Em serviços especializados, como o Fleury Infusões, a assistência pode envolver diferentes profissionais de acordo com as características da terapia e as necessidades de cada paciente.

A atuação desses profissionais não significa que todos estejam presentes em uma sessão de infusão. A necessidade é definida conforme o quadro do paciente, o tipo de tratamento e a organização da assistência.



Além da equipe diretamente envolvida na aplicação, profissionais administrativos e de apoio também podem participar do fluxo, por exemplo, na organização de prontuários, agendamentos e encaminhamentos.



A infusão de medicamentos, portanto, reúne diferentes responsabilidades dentro de um mesmo atendimento. O médico define e acompanha a estratégia terapêutica, a enfermagem conduz etapas importantes da administração e do monitoramento, enquanto o farmacêutico pode atuar na análise e no preparo dos medicamentos. Outros profissionais entram conforme as necessidades identificadas ao longo do cuidado, mantendo o atendimento organizado de acordo com cada tratamento.

