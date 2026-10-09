Finalista do reality show musical Duelo de Guitarras, o metaleiro moderno Lucas Moscardini é o destaque da penúltima edição do programa neste sábado (10), às 13h30, na. O episódio inédito traça um panorama sobre a jornada do guitarrista no decorrer da produção.

Habilidoso e veloz, o Mosca fez amigos e entregou muita música de qualidade durante suas performances na atração apresentada pela emissora pública. O especial recorda as disputas que ele travou no decorrer das batalhas musicais.

Capaz de executar centenas de notas precisas por segundo e de tirar muita emoção da guitarra, o artista foi desafiado a tocar ritmos muito fora de sua zona de conforto. Ainda assim, o jovem mostrou talento, superou obstáculos ao longo do programa e chegou à grande disputa final do reality show com méritos.

Conhecido como Mosca, o carioca Lucas Moscardini, 29 anos, toca guitarra há 15. "Tentei pensar o reality como um novo desafio e aprendizado. Quero conseguir representar a brasilidade", opina sobre a sua participação no programa em que teve a chance de tocar com o veterano Victor Biglione.

Ele encarou com Pedro Hills, na final da competição, no xote e rock clássico. Na fase anterior, na semifinal, Lucas Moscardini duelou com Lui Rabello no blues e também no xote. Ainda na primeira fase, enfrentou a capixaba Gabi Terra no heavy metal e a baiana Lui Rabello na bossa e jazz.

Depoimentos do participante no programa

O guitarrista se emocionou ao chegar à decisão do reality show musical.

"A gente está aprendendo com cada pessoa que a gente toca e a cada feedback. Sempre dá aquele nervosismo e a dificuldade agora mexe com a gente. Particularmente estou emocionado em estar na final", afirma.

Durante a mentoria na semifinal, com os jurados Navalha Carrera e João Gaspar, ele experimenta colocar em prática as dicas. "Estou estudando quais caminhos seguir. Tentei ouvir cada detalhe dos comentários na mentoria. Assim, você já vai com mais confiança, identifica os pontos fortes e fracos e o que você precisa trabalhar", relata o concorrente.

Lucas Mosca também fala sobre seu trabalho autoral. "Hoje em dia, toco um nicho de rock bem pesado que é o metal moderno. O metal é um gênero conhecido por ser muito técnico. Então, tenho que agradar aos jurados, mas não posso perder a minha identidade. Só penso em me divertir", declara.

Sobre o programa

Formado por 16 episódios, o reality show musical Duelo de Guitarras promove disputas entre seis artistas que tocam estilos diversos em busca da premiação na guitarra elétrica. O novo formato foi criado pelo produtor Julio Carvana com o diretor Marcio Vianna, que assina o roteiro. O programa inédito na telinha é conduzido pelo apresentador Dimi, guitarrista e entusiasta do instrumento.

No papel dos jurados, a produção convidou duas figuras com grande destaque no cenário brasileiro, virtuoses na guitarra com grande domínio dos estilos musicais e muito conhecimento sobre a história de cada ritmo: Navalha Carrera e João Gaspar. Eles atuam como mentores dos seis participantes.

O primeiro critério considerado pelos jurados é a técnica e a precisão, com valor de 5 e 10 pontos. Depois, eles também avaliam a emoção e a criatividade com a mesma pontuação. Durante o programa, os competidores comentam as apresentações dos colegas e manifestam suas impressões. Os próprios participantes também analisam seu desempenho no palco.

Concorrentes

Pedro Hills - Roqueiro clássico, fã dos grupos da década de 1960 e 1970, participa de uma banda com o irmão.

Roger Oliveira - Carioca do subúrbio, começou tocando na Igreja e mostra versatilidade nos ritmos.

Gabi Terra - Capixaba que tem um trabalho autoral forte, com sonoridades experimentais.

André Sampaio - Ex-guitarrista da consagrada banda Ponto de Equilíbrio, experiente em ritmos africanos e não convencionais.

Lui Rabello - Baiana foi integrante por 16 anos da Banda Altas Horas, do programa homônimo e, com isso, ganhou muita agilidade para improvisar e encontrar sua expressão em qualquer ritmo.

Lucas Moscardini - Metaleiro moderno, capaz de executar centenas de notas precisas por segundo e de tirar muita emoção da guitarra.

Dinâmica da atração

O sexteto convive numa casa equipada com estúdio de gravação e com áreas para conversar, ensaiar e criar. Os guitarristas participam de vivência artística com direito a workshops ministrados por experientes profissionais.

Durante todo o processo, os guitarristas eliminados seguem na casa e no convívio diário de atividades para apoiar os finalistas, torcer pelos colegas e mostrar também seu talento em jams e ensaios descontraídos.

Muito mais que uma competição, Duelo de Guitarras é um reality inovador em que o aprendizado e a criação artística convidam o público a conhecer mais sobre os ritmos e sobre o instrumento, além de poder acompanhar os músicos cheios de personalidade e talento. De acordo com o apresentador Dimi, "essa é uma competição onde um guitarrista vence, mas ninguém sai perdendo".

Os artistas têm tempo livre durante as gravações e, entre outras convivências, decidiram reformar uma guitarra antiga que estava na casa apenas como objeto cenográfico, revelando também essa competência. As ações foram gravadas e entraram na edição do programa.

Os competidores puderam, um de cada vez, tocar com o veterano Victor Biglione na sua visita ao reality. O resultado foi um dia de solos que passam por todos os ritmos abordados na temporada, com muita emoção compartilhada pelo sexteto.

Para trazer mais diversão e transformar o reality num jogo lúdico, diversas dificuldades aleatórias são sorteadas pelos participantes, tirando cada um deles da sua zona de conforto e convidando-os a mergulhar no universo do improviso. Entre as surpresas do jogo estão desafios como executar o solo sem uma palheta ou apenas com parte das cordas da guitarra, por exemplo.

O resultado é uma viagem musical com muito aprendizado para quem participa e também para quem assiste, porque são apresentadas, numa linguagem simples e popular, as nuances do instrumento e os caminhos da criação artística.

Valorização do conteúdo independente

O reality show Duelo de Guitarras ganha exibição semanal inédita na programação da TV Brasil desde o início de julho. O programa foi realizado por meio do Prodav. A emissora pública é um dos canais que mais apresenta produções independentes nacionais. Além de ser uma grande apoiadora das obras dessa natureza no mercado audiovisual do país, a TV Brasil ainda fomenta novos realizadores.

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