A expectativa é de superar o público de 2025, que chegou a cerca de 500 mil fiéis. O grande número de pessoas deve movimentar cerca de R$ 3,59 bilhões no turismo paulista, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).
A festa deste ano tem como tema Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra!. Desde o dia 3 de outubro, o espaço religioso realiza pregações, novenas, atividades culturais e orações coletivas.
A programação da segunda-feira terá sete missas e às 9h acontece a Missa Solene, a principal celebração litúrgica do dia em homenagem à Padroeira do Brasil.
O Santuário Nacional estruturou suas instalações com diversos serviços, ambientes de recepção e uma extensa programação especial.
Entre esta sexta-feira (9) e segunda, período de maior fluxo de pessoas, a Tenda dos Peregrinos estará em pleno funcionamento dedicada ao acolhimento e bem-estar dos visitantes.
O espaço contará com o suporte de voluntários para prestar atendimentos de saúde, massagens, alongamentos, lavagem dos pés e recepção fraterna. As inscrições para a tenda, porém, já estão esgotadas.
Confira a programação do Santuário Nacional para o dia 12 de outubro:
- 00h - Vigília Mariana
- 04h45 - Toque dos Sinos
- 05h - Missa
- 07h - Missa
- 09h - Missa Solene
- 12h - Toque dos Sinos
- 12h - Missa das crianças
- 14h - Missa
- 15h - Consagração solene - Basílica Histórica
- 16h - Missa
- 18h - Missa de encerramento
- 19h30 Procissão solene e Show Pirotécnico
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior
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