A operação prevê o envio de dois aviões KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB), que se juntarão às aeronaves que atuam no estado. O governo estadual também receberá reforço de São Paulo, que enviará 30 profissionais para atuar no combate às queimadas.

Neste sábado (10), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu, em caráter sumário, a situação de emergência decretada pelo governador do Amazonas, Roberto Cidade, em 36 municípios. A medida é uma etapa necessária para viabilizar a liberação de recursos federais destinados ao enfrentamento da crise.

Reforço aéreo

Os dois aviões KC-390 da FAB já estavam em deslocamento, com previsão de chegada a Manaus neste domingo (11), com início das operações na segunda-feira (12). A mobilização inclui ainda quatro aeronaves Air Tractor e dois helicópteros.

Segundo o governo federal, 290 brigadistas federais já atuam no Amazonas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, chegou ao estado no sábado para acompanhar a mobilização da força-tarefa.

Não vai faltar nada: equipamentos, veículos, homens, recursos, tudo o que for preciso será disponibilizado, afirmou o ministro no sábado.

O titular da pasta também informou que o governo federal vinha negociando com o estado para acelerar a decretação da emergência e o pedido de reconhecimento nacional.

Recursos para bombeiros

Desde 2024, o governo federal disponibilizou R$ 45 milhões ao Amazonas, por meio do projeto ProAmazon, para reforçar a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar no combate aos incêndios florestais.

Desse total:

R$ 34,7 milhões já foram liberados ao estado;

Cerca de R$ 10 milhões permanecem disponíveis para utilização;

Os recursos são destinados à compra de viaturas, equipamentos de segurança e estruturação de bases operacionais.

De acordo com os registros do MIDR, o Amazonas recebeu R$ 372.065.406,32 nos últimos três anos para ações de socorro, assistência humanitária, reconstrução e restabelecimento de serviços essenciais após desastres.

São Paulo envia equipe

O governo de São Paulo também mobilizou 30 profissionais para apoiar as operações no Amazonas. A equipe é formada por 25 bombeiros militares e cinco integrantes da Defesa Civil paulista.

O embarque estava previsto para às 13h deste domingo (11). Os agentes levarão equipamentos e insumos para auxiliar no combate ao fogo e nas ações de proteção da população, do patrimônio e do meio ambiente.

A atuação integra uma iniciativa de cooperação entre os estados para ampliar a capacidade de resposta diante do avanço das queimadas.

Focos crescem 271%

Dados do Painel do Fogo, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), apontam que o Amazonas registrou 1.380 focos de incêndio entre 1º e 10 de outubro de 2026. No mesmo intervalo de 2025, foram contabilizados 372 registros.

A distribuição dos focos por situação fundiária indica:

1.186 focos em áreas públicas;

93 focos em propriedades privadas;

101 focos em áreas sem situação fundiária definida.

O levantamento identificou ainda 246 focos em assentamentos federais, 116 em terras indígenas e 97 em unidades de conservação. Esses números se referem a categorias específicas de áreas atingidas e não devem ser somados aos totais por situação fundiária.

Do total de registros, 174 foram classificados pelo painel como relacionados ao desmatamento. Para os demais focos, os dados consultados não apontavam uma causa identificada.

Fumaça de outros estados

O governador Roberto Cidade afirmou que a fumaça que encobre parte do Amazonas não é provocada apenas pelos incêndios registrados dentro do estado. Segundo ele, queimadas em outras unidades da Federação também contribuem para o problema.

A declaração foi feita após uma reunião emergencial na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que reuniu representantes dos governos federal e estadual para coordenar as medidas de enfrentamento às queimadas e reduzir os impactos da fumaça sobre a população.

Para este domingo (11), está previsto um sobrevoo do ministro Waldez Góes sobre áreas atingidas pelos incêndios, seguido de entrevista coletiva sobre as ações em andamento.

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