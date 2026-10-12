O KC-390 Millennium é o mais avançado avião militar projetado na América Latina. Uma das aeronaves será usada como cargueiro de apoio às operações, e a outra será equipada com o Sistema Modular Aerotransportado de Combate a Incêndios, capaz de lançar 12 mil litros de água pressurizada em um único voo.

É uma aeronave multimissão configurável e uma das missões que ela faz é o combate a incêndios, explica o tenente-coronel aviador Daniel Souza, comandante do Esquadrão Zeus.

A primeira decolagem ocorreu no período da manhã, com um sobrevoo para identificar os locais dos focos de incêndios e ajustar o sistema para o lançamento do volume de água sobre o fogo. Em uma segunda decolagem, a aeronave foi abastecida e realizou o lançamento.

O maior desafio é que o incêndio se movimenta de acordo com o tempo, mas a aeronave KC-390 tem tecnologias tão avançadas que a gente consegue inserir no sistema, e o avião verifica e faz os lançamentos precisos, afirma o comandante.

Três lançamentos por dia

De acordo com a FAB, estão previstos três lançamentos de combate aos incêndios por dia com a aeronave até que a situação esteja controlada no estado.

A nossa permanência aqui vai depender da demanda da própria Força Aérea. Viemos para cá sem saber quando voltaríamos. O foco é apagar os incêndios, afirma Daniel Souza.

Duas equipes operam em cada lançamento de água, sendo uma na aeronave e outra em solo, para abastecimento. De acordo com o tenente-coronel, as equipes estão preparadas para operações ininterruptas.

O estado do Amazonas enfrenta uma série de incêndios florestais iniciados na última semana, que levaram 36 municípios a declarar situação de emergência. A fumaça das queimadas levou o nível de poluição no ar a níveis graves para a saúde da população.

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