Na Região Centro-Oeste, um aviso laranja de perigo alerta para tempestades no centro e sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do Mato Grosso do Sul, no noroeste, oeste, sudoeste, centro e sudeste de Mato Grosso e no centro e sul de Goiás o aviso é amarelo de perigo potencial.

A previsão é de chuva para toda a região, começando o dia com pancadas de chuva e trovoadas no Mato Grosso do Sul, no sudoeste de Goiás e no sul de Mato Grosso. Até a noite, as chuvas mais intensas chegam também ao centro e sul de Goiás, leste de Mato Grosso e no Distrito Federal.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 19°C em Campo Grande e a máxima chega a 36°C em Goiânia.

No Sudeste do país, há aviso laranja de perigo para tempestades em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Triângulo Mineiro e na região central de Minas Gerais.

Chove com trovoadas desde cedo no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Até o fim do dia a chuva com trovoadas chega a todo o estado de São Paulo, no oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais e no centro, sul e oeste do Rio de Janeiro.

Nas áreas de divisa de Minas Gerais com a Bahia, o aviso laranja de perigo é para baixa umidade do ar, que se estende com menos potência para as demais áreas do norte de Minas Gerais, onde o aviso é amarelo de perigo potencial.

A temperatura entre as capitais varia da mínima de 16°C, em São Paulo, até a máxima de 33°C em Belo Horizonte.

No Norte brasileiro há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em Rondônia, no Acre, no sul, oeste e norte do Amazonas e no oeste e noroeste de Roraima. Também há possibilidade de chuvas isoladas nas demais áreas do Amazonas, no sul, oeste e noroeste do Pará e na faixa litorânea do Amapá e do Pará.

Nas capitais, as temperaturas variam entre a mínima de 24°C, em Porto Velho, e a máxima de 38°C, em Rio Branco.

Na Região Nordeste, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar no sudoeste da Bahia, e aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar no leste do Maranhão, no Piauí, em grande parte do Ceará, exceto na faixa litorânea, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no oeste da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas e no norte, centro e oeste da Bahia.

A variabilidade da temperatura será grande entre as capitais sendo a mínima de 22°C, em Maceió, e a máxima de 39°C, em Teresina.

Na Região Sul, um aviso laranja de perigo alerta para tempestades no oeste, noroeste, norte e nordeste do Paraná. Também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nas demais áreas do estado, em Santa Catarina e nas áreas de divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.

As temperaturas permanecem amenas na região com mínima será de 15°C em Porto Alegre e máxima de 23°C em Florianópolis.

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