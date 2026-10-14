A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os produtos fabricados pela empresa PSM Pennaforte Produtos Naturais, incluindo suplementos alimentares.

>> Clique aqui e leia a publicação da Resolução no Diário Oficial da União.

Em nota, a Anvisa informou que uma ação da vigilância sanitária de Marataízes (ES) constatou que o endereço constante no cadastro da empresa é um endereço residencial, não sendo identificada nenhuma empresa ou estabelecimento comercial em funcionamento no espaço.

Os produtos não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados nem utilizados, informou a agência no comunicado. 

A Agência Brasil não conseguiu contato com a PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. O espaço segue aberto para manifestação.

 

Tags:
Anvisa | PSM Pennaforte | Suplemento Alimentar

Agência Brasil - Anvisa proíbe suplementos alimentares de origem desconhecida

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