As rodovias federais de Minas Gerais registraram 137 acidentes de trânsito, com 10 mortes e 155 pessoas feridas, durante os quatro dias da Operação Nossa Senhora Aparecida 2026. O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o encerramento da fiscalização reforçada, na segunda-feira (12).



A operação começou na sexta-feira (9), com reforço do policiamento em trechos considerados críticos, onde há maior risco de acidentes. As equipes também intensificaram a fiscalização de condutas que colocam em risco a segurança nas rodovias.



Excesso de velocidade lidera infrações



Durante a operação, a PRF registrou 2.570 autuações por excesso de velocidade. Também foram contabilizadas 498 infrações por ultrapassagens irregulares, 67 por embriaguez ao volante e 292 pelo não uso do cinto de segurança ou de dispositivos de retenção para crianças.



Ao longo dos quatro dias, cerca de 4.615 veículos foram fiscalizados, e 9.480 pessoas foram abordadas pelas equipes da PRF em Minas Gerais.



Segundo a corporação, não será possível comparar os resultados com os de 2025, porque, naquele ano, o feriado de Nossa Senhora Aparecida não foi prolongado.

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