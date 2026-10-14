A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, nesta quarta-feira (14), os finalistas de cada categoria da 68ª edição do Prêmio Jabuti.
A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 27 de outubro, na Sala São Paulo, em evento para convidados na capital paulista, com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.
Além do Livro do Ano, serão premiadas obras em 23 categorias, distribuídas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.
A edição deste ano conta com 4.675 obras e projetos inscritos. Clique aqui e confira a lista completa dos finalistas, no site oficial da premiação.
No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante Poesia, Escritor Estreante Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário.
No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar.
O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução.
Já o eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura Cultura Digital, Incentivo à Leitura Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.
Novidades
A organização também revelou os cinco selecionados da nova categoria Incentivo à Leitura Cultura Digital, voltada a criadores de conteúdo em plataformas digitais que contribuem para valorizar o livro e estimular a leitura. Os nomes foram definidos após votação popular encerrada em 9 de outubro.
Esta 68ª edição traz também uma mudança relevante na disputa pelo Livro do Ano, principal distinção da premiação. A partir deste ano, obras inscritas nas categorias Escritor Estreante Poesia e Escritor Estreante Romance passam a concorrer ao título.
A presidente da CBL, Sevani Matos, afirmou que os finalistas desta edição representam a diversidade e a qualidade da produção literária e editorial brasileira:
O Prêmio Jabuti tem um papel importante nesse reconhecimento e em dar visibilidade aos profissionais que fazem parte de toda a cadeia do livro.
O curador do prêmio, Hubert Alquéres, destacou o trabalho dos jurados e o grande volume de obras que concorreram neste ano. Segundo ele, isso evidencia a importância e o prestígio do Jabuti.
O volume também reflete a grande qualidade da produção literária e editorial brasileira. Agradecemos profundamente aos jurados pela dedicação e pelo excelente trabalho para selecionar, entre tantas obras, os finalistas desta edição, acrescentou.
Premiação
Além da estatueta e do prêmio de R$ 70 mil, o vencedor do Livro do Ano poderá participar de uma das principais feiras internacionais do livro: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL e uma programação de palestras e encontros profissionais durante o evento.
Já os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.
Confira a lista de finalistas abaixo.
Literatura
1.1 Conto
- Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu
- Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio
- Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia
- Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras
- Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Alfaguara
1.2 Crônica
- A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador
- Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil
- Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto
- Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições
- Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tinta-da-China Brasil
1.3 Escritor Estreante - Poesia
- História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial
- Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá
- O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá
- Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote
- Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau
1.4 Escritor Estreante - Romance
- Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia
- Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras
- Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas
- Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador
- Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): Patuá
1.5 Histórias em Quadrinhos
- Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya
- Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone
- Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura
- Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta
- Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): nVersos
1.6 Infantil
- A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú
- A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto
- Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha
- Eletricista | Autor(a): Augusto Massi, Daniel Kondo | Editora(s): Elo
- Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil
1.7 Juvenil
- A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso
- A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária
- A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD
- Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil
- Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica Editorial
1.8 Poesia
- A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga
- Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário
- Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras
- Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas
- O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record
1.9 Romance de Entretenimento
- Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos
- Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca
- Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva
- Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco
- O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente
1.10 Romance Literário
- Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia
- Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras
- Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras
- Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras
- Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record
Não Ficção
2.1 Artes
- Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia
- Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar
- Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
- O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha
2.2 Biografia e Reportagem
- A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record
- Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record
- João Gilberto e a insurreição Bossa Nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM
- Quem é essa mulher? : uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia
- Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
2.3 Economia Criativa
- A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo
- Economia Azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BE
- Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial
- Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes
- Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente
2.4 Educação
- A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil
- Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica
- Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente
- Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben
- Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições
2.5 Negócios
- De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin
- Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real
- Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual
- Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record
- O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do Brasil
2.6 Saúde e Bem-Estar
- A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia
- A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio
- As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial
- O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record
- Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira
Produção Editorial
3.1 Capa
- Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares
- Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
- Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras
- O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na Telha
3.2 Ilustração
- Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo
- Gran Circo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé
- Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica
- Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho
- Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura
3.3 Projeto Gráfico
- Dobra | Responsáveis: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac
- Moscou feliz | Responsáveis: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
- O capital | Responsáveis: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
- O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsáveis: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema
- Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsáveis: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | Editora(s): Act.
3.4 Tradução
- O Cantar de Roldão: chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)
- O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
- O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras
- Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
- Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova Acrópole
Eixo: Inovação
4.1 Incentivo à Leitura - Projeto
- A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio
- A Feira do Livro 2025 | Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um
- Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva
- Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima
- Semana Literária Sesc e Feira do Livro | Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico
4.2 Livro Brasileiro Publicado no Exterior
- A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject
- Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag
- O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Liveright/ Norton
- Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié
- Via Ápia | Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux
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