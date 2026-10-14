Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do Concurso 3.070, que foram sorteadas nesta quarta-feira (14) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 170 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 19 - 27 - 29 - 43 - 54 - 60

91 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 52.767,96 cada

7.384 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.071,93 cada

Apostas

O próximo concurso acontece domingo (18). As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Mega Semana

Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.

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