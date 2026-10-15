Um homem de 63 anos foi condenado a oito anos e seis meses de prisão em regime fechado pela morte de uma idosa de 68 anos, atropelada em janeiro de 2023, em Perdões, no Sul de Minas. O réu foi considerado culpado por homicídio doloso com dolo eventual, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo pessoal. A prisão imediata foi determinada pela juíza ao fim do julgamento pelo Tribunal do Júri.



Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o caso ocorreu em 13 de janeiro de 2023, por volta das 16h40, no bairro Retiro dos Pimenta. Desde a véspera, o homem consumia bebidas alcoólicas e drogas.



Ainda conforme a denúncia, antes do atropelamento, ele bateu o carro contra a mureta de um posto de combustíveis. Pessoas que estavam no local retiraram a chave do veículo para evitar novos acidentes.



O homem, porém, voltou a ligar o automóvel e seguiu dirigindo em alta velocidade pelas ruas da cidade, mesmo sob efeito de álcool e drogas. Ao perder o controle da direção, atingiu o portão da residência da idosa. Ela tentou desviar, mas foi atingida pelo veículo e arremessada. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e morreu.



Após o atropelamento, populares impediram que o motorista deixasse o local até a chegada da Polícia Militar. Os policiais constataram sinais de embriaguez e apreenderam um papelote de cocaína com o homem.



Durante o julgamento, os jurados reconheceram a responsabilidade do réu pela morte, com a agravante de a vítima ter mais de 60 anos, além dos crimes de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada pelo álcool e possuir droga para consumo pessoal.







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