O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) prendeu uma pessoa em flagrante e apreendeu drogas, seis celulares e uma balança de precisão durante a operação Luz Oculta, realizada na manhã dessa sexta-feira (16), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A ação teve como objetivo desarticular uma associação criminosa investigada por tráfico de drogas na região.

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional de Patos de Minas, a operação também cumpriu três mandados de busca e apreensão. Documentos diversos foram recolhidos durante as diligências.

As investigações estão relacionadas à operação Rei das Armas, realizada em Uberlândia, em outubro de 2025. A ação desta sexta-feira contou com a participação da Polícia Militar, por meio do 15º Batalhão, e o apoio do Gaeco Regional de Uberlândia e da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) da Polícia Penal de Minas Gerais.

Segundo o MPMG, as investigações continuam para esclarecer os fatos, identificar possíveis outros envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis.

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