apresenta a última edição inédita do reality show Duelo de Guitarras com um panorama sobre a trajetória do ganhador Pedro Hills durante a competição musical neste sábado (17), às 13h30.

Fluente nos ritmos das décadas de 1970 e 1980, o guitarrista teve um desempenho vitorioso na atração exibida pelo canal público e mereceu a conquista da disputa que é celebrada nesse especial dedicado a sua jornada na produção.

O programa temático que encerra a sequência do reality show musical recorda os desafios encarados por Pedro Hills. O programa acompanha o desenvolvimento do campeão no embate com outros guitarristas no decorrer da competição em diferentes gêneros musicais com performances brilhantes na avaliação dos jurados Navalha Carrera e João Gaspar.

Pedro Hills encarou Roger Oliveira logo na primeira batalha do programa no estilo rock clássico. O folk e o sertanejo embalaram a disputa com André Sampaio na segunda rodada da fase classificatória do programa.

Sobre a estratégia, Pedro Hills considera sempre o inesperado. "Você planeja algumas coisas, mas, de repente, na hora, tem que modificar a estratégia por causa da dificuldade aleatória. Não estava preparado para esse desafio, mas eu tive que criar alternativas", destaca Pedro Hills sobre o ritmo sertanejo.

"Eu me inspirei bastante nas questões do banjo, por mais que eu estivesse na guitarra. Com menos duas cordas é a mesma coisa que dirigir um carro sem a primeira e a segunda marcha. Você tem que arrancar de terceira. Eu fiquei surpreso com o que eu consegui desenvolver ali na hora", completa o artista.

O programa foi liderado por Pedro Hills na etapa inicial com 69 pontos. Na vice-liderança, Lucas Mosca obteve 67,5. Na sequência, o reality trouxe Lui Rabello com 62,5 e Roger Oliveira com 61,5. O experiente André Sampaio, com 58,5 pontos, e a guitarrista Gabi Terra, com 57,5, deixaram o confronto, mas permaneceram na casa para apoiar os colegas.

"Estou feliz novamente em ter essa segunda chance e dialogar com as guitarras", pontua Pedro Hills sobre a classificação para as semifinais. O participante voltou a enfrentar o amigo Roger Oliveira. A dupla que realizou o primeiro desafio da produção Duelo de Guitarras definiu uma vaga na final. Cada um escolheu um ritmo para mostrar que merecia estar na decisão do reality.

O reencontro dos guitarristas no palco da atração foi emocionante. Pedro Hills e Roger Oliveira ganham mentoria direta e individual com os jurados Navalha Carrera e João Gaspar. Os concorrentes solaram em dois ritmos escolhidos por eles mesmos.

Para a performance da disputa, Pedro Hills optou pelo blues. "Escolhi pela afinidade. É um privilégio ter a mentoria, um momento só nosso com o João e a Navalha", comenta o candidato pela oportunidade da mentoria exclusiva. Já Roger Oliveira decidiu propor bossa e jazz

O vencedor da primeira fase do reality show gostou do seu desempenho no duelo decisivo das semifinais do programa. "Só penso em botar a energia pra fora no momento. É coração. Fiquei feliz com o que consegui entregar", pondera.

Na decisão contra Lucas Moscardini pelo título da competição de melhor guitarrista no primeiro reality da televisão brasileira dedicado ao instrumento, Pedro Hills e o adversário deveriam escolher gêneros que eles ainda não tocaram durante a produção.

Pedro decidiu incluir o xote e o baião no duelo decisivo, enquanto Mosca optou pelo rock clássico. Uma surpresa: os finalistas vão precisar tocar com o tom diferente das bases utilizadas pelos concorrentes no decorrer do reality. Os guitarristas tiveram pouco tempo para criar seus solos e vão ter que se superar.

Antes da disputa, Pedro Hills e Lucas Moscardini comentaram o convívio e a expectativa para a prova decisiva. "Espero levar com a maior naturalidade possível, apesar de ser um momento tenso. Estou muito feliz de tocar com o Mosca. Gostei bastante dele como pessoa e guitarrista. As palavras que me definem agora são felicidade e gratidão", opina Pedro.

A alteração de tom para a final surpreendeu os concorrentes. "A gente escutou muito essas bases para estudar. Nós imaginamos soluções para determinadas bases. Agora, vamos ter que desconstruir e tentar usar o novo tom. O desafio foi transpor algumas ideias que estava na cabeça e utilizar outros artifícios para superar a situação", explica.

Sobre o programa

Formado por 16 episódios, o reality show musical Duelo de Guitarras promove disputas entre seis artistas que tocam estilos diversos em busca da premiação na guitarra elétrica. O novo formato foi criado pelo produtor Julio Carvana com o diretor Marcio Vianna, que assina o roteiro. O programa inédito na telinha é conduzido pelo apresentador Dimi, guitarrista e entusiasta do instrumento.

No papel dos jurados, a produção convidou duas figuras com grande destaque no cenário brasileiro, virtuoses na guitarra com grande domínio dos estilos musicais e muito conhecimento sobre a história de cada ritmo: Navalha Carrera e João Gaspar. Eles atuam como mentores dos seis participantes.

O primeiro critério considerado pelos jurados é a técnica e a precisão, com valor de 5 e 10 pontos. Depois, eles também avaliam a emoção e a criatividade com a mesma pontuação. Durante o programa, os competidores comentam as apresentações dos colegas e manifestam suas impressões. Os próprios participantes também analisam seu desempenho no palco.

Concorrentes

Pedro Hills - Roqueiro clássico, fã dos grupos da década de 1960 e 1970, participa de uma banda com o irmão.

Roger Oliveira - Carioca do subúrbio, começou tocando na Igreja e mostra versatilidade nos ritmos.

Gabi Terra - Capixaba que tem um trabalho autoral forte, com sonoridades experimentais.

André Sampaio - Ex-guitarrista da consagrada banda Ponto de Equilíbrio, experiente em ritmos africanos e não convencionais.

Lui Rabello - Baiana foi integrante por 16 anos da Banda Altas Horas, do programa homônimo e, com isso, ganhou muita agilidade para improvisar e encontrar sua expressão em qualquer ritmo.

Lucas Moscardini - Metaleiro moderno, capaz de executar centenas de notas precisas por segundo e de tirar muita emoção da guitarra.

Dinâmica da atração

O sexteto convive numa casa equipada com um estúdio de gravação e com áreas para conversar, ensaiar e criar. Os guitarristas participam de uma vivência artística com direito a workshops ministrados por experientes profissionais.

Durante todo o processo, os guitarristas eliminados seguem na casa e no convívio diário de atividades para apoiar os finalistas, torcer pelos colegas e mostrar também o seu talento em jams e ensaios descontraídos.

Muito mais que uma competição, Duelo de Guitarras é um reality inovador em que o aprendizado e a criação artística convidam o público a conhecer mais sobre os ritmos e sobre o instrumento, além de poder acompanhar os músicos cheios de personalidade e talento. De acordo com o apresentador Dimi, "essa é uma competição onde um guitarrista vence, mas ninguém sai perdendo".

Os artistas têm tempo livre durante as gravações e, entre outras convivências, decidiram reformar uma guitarra antiga que estava na casa apenas como objeto cenográfico, revelando também essa competência. As ações foram gravadas e entraram na edição do programa.

Os competidores puderam, um de cada vez, tocar com o veterano Victor Biglione na sua visita ao reality. O resultado foi um dia de solos que passam por todos os ritmos abordados na temporada, com muita emoção compartilhada pelo sexteto.

Para trazer mais diversão e transformar o reality num jogo lúdico, diversas dificuldades aleatórias são sorteadas pelos participantes, tirando cada um deles da sua zona de conforto e convidando-os a mergulhar no universo do improviso. Entre as surpresas do jogo estão desafios como executar o solo sem uma palheta ou apenas com parte das cordas da guitarra, por exemplo.

O resultado é uma viagem musical com muito aprendizado para quem participa e também para quem assiste, porque são apresentadas, numa linguagem simples e popular, as nuances do instrumento e os caminhos da criação artística.

Conteúdo independente

O reality show Duelo de Guitarras ganha exibição semanal inédita na programação da TV Brasil desde o início de julho. O programa foi realizado por meio do Prodav. A emissora pública é um dos canais que mais apresenta produções independentes nacionais. Além de ser uma grande apoiadora das obras dessa natureza no mercado audiovisual do país, a TV Brasil ainda fomenta novos realizadores.

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Serviço

Duelo de Guitarras último programa inédito - sábado, dia 17/10, às 13h30, na TV Brasil

Duelo de Guitarras reprise - sábado, dia 17/10, para domingo, dia 18/10, à meia-noite, na TV Brasil

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