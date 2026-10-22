O novo concerto da temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Goiás é atração da Rádio MEC nesta quinta-feira (22), ao vivo, às 20h. Conduzido pelo maestro Neil Thomson, diretor artístico da Filarmônica, e pelo regente convidado Jean Louis Steuerman, o espetáculo inédito da série Natureza e Sons ocorre no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.

Como solistas, o concerto terá a participação de dois convidados de destaque no cenário erudito: o maestro e pianista Jean Louis Steuerman e o violinista Carmelo de Los Santos. O repertório escolhido transita por diferentes períodos históricos da música clássica.

Apresentado por Pedro Pontes na Rádio MEC, o programa começa com o Concerto para Piano nº 7, de Johann Sebastian Bach, obra do período barroco originalmente composta para cravo e cordas. Depois, será apresentado o Concerto para Violino e Orquestra, do compositor brasileiro Ronaldo Miranda, peça contemporânea que explora novas sonoridades orquestrais. O repertório inclui ainda a Sinfonia nº 4, Op. 98, de Johannes Brahms, uma das principais obras do período romântico.

Com o tema Natureza e Sons, a temporada de 2026 da Orquestra Filarmônica de Goiás explora a vitalidade da natureza e como ela inspirou composições de diversas gerações e escolas musicais ao redor do mundo. As apresentações levam o público a se conectar com a humanidade e com o meio ambiente.

Sobre a orquestra

Fundada em 2012, a Orquestra Filarmônica de Goiás é conhecida por sua versatilidade e excelência artística. Foi criada como instrumento de difusão de obras musicais, escritas especificamente para orquestra de câmara, formada por músicos da antiga Orquestra de Câmara Goyazes.

O grupo tem se destacado em apresentações tanto no Brasil quanto no exterior, sob o comando do britânico Neil Thomson, com um repertório que abrange desde o barroco até a música contemporânea. Seus projetos de gravação revelam um olhar diferente para o repertório, em especial o nacional: depois de gravar peças pouco ouvidas de Guerra-Peixe, a filarmônica se dedicou ao registro integral das sinfonias de Claudio Santoro.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

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