A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta quinta-feira (22) situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul

A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.

No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.

No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.

Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento. 

Veja a lista completa:
 

Estado Município Desastre
Paraná

Altamira do Paraná

Vendaval
Paraná

Santa Terezinha de Itaipu

Vendaval
Rio Grande do Sul

Alto Alegre

Vendaval
Rio Grande do Sul

Bom Jesus

Chuvas intensas
Rio Grande do Sul

Formigueiro

Chuvas intensas

Rio Grande do Sul

Veranópolis

Chuvas intensas

Santa Catarina

Arabutã

Granizo

Tags:
Defesa Civil | Diário Oficial | meteorologia | Região Sul | Tempestades

Agência Brasil - Chuvas: Defesa Civil decreta situação de emergência em cidades do Sul

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