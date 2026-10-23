De acordo com a Defesa Civil, a expectativa é de que todo o estado paulista esteja em alerta laranja para temporais no dia das eleições, o terceiro nível em uma escala que varia entre verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência).

As chuvas no domingo poderão ser fortes, com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com destaque para a faixa leste paulista, que compreende a região metropolitana de São Paulo, o litoral e o Vale do Ribeira. Nessas regiões há condições para temporais intensos, com acumulados expressivos de chuva em curtos períodos.

Já nas regiões central, sul e oeste, a previsão é de pancadas moderadas ou fortes, com possibilidade de episódios isolados de tempo severo. No norte e noroeste do estado, os acumulados deverão ser menores e a chuva mais localizada e passageira.

Por causa dessa expectativa de fortes chuvas, o Gabinete Especial da Operação El Niño ficará de prontidão para avaliar os possíveis impactos das condições meteorológicas e fortalecer a articulação das ações de prevenção e de resposta em todo o estado. O gabinete especial reúne representantes do governo paulista, concessionárias de água, energia e gás, polícias e Bombeiros.

Para hoje (23) e amanhã (24), o território paulista estará em estado de atenção (alerta amarelo) para chuvas.

Recomendações

A população deve estar atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Além disso, o órgão recomenda que, em caso de:

Granizo : sempre que possível, mantenha veículos em locais cobertos e procure abrigo em ambientes fechados, longe de janelas e coberturas frágeis.

: sempre que possível, mantenha veículos em locais cobertos e procure abrigo em ambientes fechados, longe de janelas e coberturas frágeis. Ventos fortes : recolha objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, mantenha distância de árvores, postes, placas e estruturas que possam cair.

: recolha objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, mantenha distância de árvores, postes, placas e estruturas que possam cair. Raios : procure abrigo em edificações fechadas. Evite áreas abertas, árvores isoladas, estruturas metálicas e contato com a água durante as descargas elétricas.

: procure abrigo em edificações fechadas. Evite áreas abertas, árvores isoladas, estruturas metálicas e contato com a água durante as descargas elétricas. Alagamentos e enxurradas : não atravesse ruas alagadas nem trechos com correnteza, a pé ou de veículo. Mantenha distância de rios, córregos e áreas sujeitas a inundação.

: não atravesse ruas alagadas nem trechos com correnteza, a pé ou de veículo. Mantenha distância de rios, córregos e áreas sujeitas a inundação. Deslizamentos : observe sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes, surgimento de água barrenta e movimentação de terra. Se perceber indícios de risco, saia do local e acione a Defesa Civil.

: observe sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes, surgimento de água barrenta e movimentação de terra. Se perceber indícios de risco, saia do local e acione a Defesa Civil. Prevenção em casa : verifique calhas, ralos e telhados antes da chuva. Não faça reparos em telhados durante tempestades.

: verifique calhas, ralos e telhados antes da chuva. Não faça reparos em telhados durante tempestades. Fios caídos: não toque nem se aproxime de cabos elétricos rompidos. Acione a concessionária de energia.

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