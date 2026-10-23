O Sistema Alerta Rio prevê para domingo (25), data do segundo turno das eleições, céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva acompanhadas de raios, a qualquer momento, na capital fluminense. 

Os ventos oscilarão de moderados (até 51,9 km/h) a pontualmente fortes, podendo atingir os 76 km/h. As temperaturas variarão entre 18 °C e 28 °C.

Para este sábado (24), a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, podendo ser acompanhadas de raios. 

Os ventos se alternam entre fracos e moderados (até 51,9 km/h), e as temperaturas estarão em elevação. A temperatura mínima ficará em torno dos 21 °C, e a máxima atingirá os 34 °C.

Recomendações de segurança, de acordo com o Sistema Alerta Rio:

  • permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;
  • não caminhe em áreas alagadas;
  • não fique próximo à beira de córregos e rios;
  • nunca force a passagem de carros;
  • em caso de toque das sirenes, vá para o ponto de apoio mais próximo;
  • siga as recomendações da Defesa Civil municipal;
  • fique em local abrigado e evite sair antes da situação voltar ao normal.

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eleições 2026 | meteorologia | Previsão do Tempo | Rio de Janeiro

Agência Brasil - Chuva deve prevalecer no domingo de eleições no Rio

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