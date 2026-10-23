No texto, a rede defende o "voto consciente" e que "chegou a hora de mudar". Assinado pelo presidente da empresa, o documento não cita nominalmente nenhum candidato, mas defende uma revisão de prioridades, posturas e modelos.

O documento foi denunciado pelo vereador Rick Azevedo (Psol), eleito deputado federal. Ele escreveu que a rede de supermercados de elite da zona sul distribuiu aos funcionários uma carta assinada pelo presidente da empresa em defesa do voto consciente. O texto fala em esgotamento de ciclo e necessidade de mudança.

Isso é assédio eleitoral. Cadê o TSE?, disse o parlamentar.

No documento, a rede Zona Sul descreve que o Brasil é um país que enfrenta três formas de esgotamento: ético, moral e de modelo. O primeiro estaria relacionado à perda de espaço dos princípios e da responsabilidade com o interesse público. Já o segundo seria marcado pela deterioração da confiança nas instituições e pela naturalização de situações que deveriam provocar indignação.

A Agência Brasil não conseguiu contato com a direção da rede de supermercados Zona Sul. O espaço segue aberto para manifestação.

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