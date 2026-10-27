Um homem de 38 anos, condenado a um total de 28 anos de prisão por homicídio qualificado e roubos, foi capturado nesta terça-feira (27) em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Considerado foragido da Justiça, ele foi localizado em uma ação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) com as polícias Civil e Militar. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça de Rio Casca, na Zona da Mata.

A ordem judicial decorre de uma condenação por roubo majorado, cometido com a participação de outras pessoas em um estabelecimento comercial no distrito de Vista Alegre, na zona rural de Rio Casca. Pela sentença mais recente, o homem recebeu pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado.

Segundo o MPMG, a nova condenação se soma a mais de 12 anos de prisão que ainda restavam a cumprir em sua execução penal. Entre as condenações definitivas anteriores está uma pena de 18 anos de prisão por homicídio qualificado, também aplicada pela Justiça de Rio Casca.

O homem ainda acumula condenações por roubos agravados cometidos em Rio Casca e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público, ele é reincidente e possui extenso histórico criminal.

A localização do condenado contou com a atuação do MPMG, da 3ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará e do setor de Inteligência da Polícia Militar, que trabalharam de forma integrada para identificar o paradeiro dele.

Para o promotor de Justiça Guilherme Lincoln, a prisão demonstra a importância da cooperação entre as instituições de segurança pública e do sistema de Justiça.

“O êxito da captura reflete a relevância do trabalho investigativo conduzido pelo Ministério Público e, sobretudo, a integração e articulação harmônica com as forças policiais. Essa atuação conjunta é indispensável para localizar foragidos de alta periculosidade”, destacou.

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