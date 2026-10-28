A lista completa dos vencedores está disponível no site do prêmio.
Lygia Bojunga
O Jabuti homenageou Lygia Bojunga, escritora reconhecida no Brasil e no exterior, que foi escolhida como Personalidade Literária desta 68ª edição. O reconhecimento ocorre no mesmo ano em que uma de suas obras mais conhecidas, A Bolsa Amarela, completa 50 anos.
Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1932, Lygia estreou na literatura em 1972 com Os Colegas. Em livros como Angélica, Corda Bamba e A Bolsa Amarela, construiu uma obra marcada pela liberdade de imaginação e pela escuta dos conflitos e desejos da infância.
A escritora enviou uma mensagem de agradecimento e uma carta escrita à mão. Que belo incentivo este!, escreveu Lygia, referindo-se à homenagem. A escritora e psicanalista Ninfa Parreiras representou a escritora na cerimônia.
Confira a lista de finalistas abaixo:
Eixo: Literatura
1.1 Conto
Título: Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio
1.2 Crônica
Título: Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tinta-da-China Brasil
1.3 Escritor Estreante - Poesia
Título: História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial
1.4 Escritor Estreante - Romance
Título: Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador
1.5 Histórias em Quadrinhos
Título: Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone
1.6 Infantil
Título: A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto
1.7 Juvenil
Título: A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD
1.8 Poesia
Título: Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras
1.9 Romance de Entretenimento
Título: Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca
1.10 Romance Literário
Título: Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras
Não Ficção
2.1 Artes
Título: Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia
2.2 Biografia e Reportagem
Título: Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
2.3 Economia Criativa
Título: A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo
2.4 Educação
Título: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben
2.5 Negócios
Título: Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record
2.6 Saúde e Bem-Estar
Título: A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia
Produção Editorial
3.1 Capa
Título: Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
3.2 Ilustração
Título: Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica
3.3 Projeto Gráfico
Título: Dobra | Responsáveis: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac
3.4 Tradução
Título: O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
Inovação
4.1 Incentivo à Leitura - Projeto
Título: Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva
4.2 Livro Brasileiro Publicado no Exterior
Título: Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié
4.3 Incentivo à Leitura - Cultura Digital
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Eliana Alves Cruz | Escritores | literatura | Lygia Bojunga | premio jabuti | Ruy Castro