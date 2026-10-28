Resolução-RE nº4224, de 26 de outubro de 2026.
Em nota, a agência reguladora informou que as propagandas dos produtos veiculadas na internet apresentam indicações terapêuticas, alegações funcionais e de saúde não aprovadas e enganosas.
Entre as alegações citadas pela agência estão O autêntico regulador de glicose; Controle rápido dos níveis de açúcar no sangue; Melhora a sensibilidade à insulina; Mantém o pâncreas limpo e funcional e Eliminando os picos de glicose.
Quem faz publicidade enganosa comete infração sanitária e pratica crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, alertou a Anvisa.
O comunicado destaca ainda que a legislação sanitária brasileira proíbe que suplementos alimentares façam alegações como:
- perda de peso (emagrecimento);
- aumento do foco e da concentração;
- aumento da imunidade
- melhora no desempenho sexual;
- melhora de sintomas relacionados à tensão pré-menstrual ou à menopausa;
- tratamento para doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson; para transtorno do espectro autista; para câncer; e para fibromialgia, entre outros.
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