A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a propaganda dos suplementos alimentares em gotas Glifit e Glicofit, fabricados pela empresa Vita Nutriom Saúde & Bem Estar Ltda. A decisão foi publicada na Resolução-RE nº4224, de 26 de outubro de 2026

Em nota, a agência reguladora informou que as propagandas dos produtos veiculadas na internet apresentam indicações terapêuticas, alegações funcionais e de saúde não aprovadas e enganosas.

Entre as alegações citadas pela agência estão O autêntico regulador de glicose; Controle rápido dos níveis de açúcar no sangue; Melhora a sensibilidade à insulina; Mantém o pâncreas limpo e funcional e Eliminando os picos de glicose.

Quem faz publicidade enganosa comete infração sanitária e pratica crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, alertou a Anvisa.

O comunicado destaca ainda que a legislação sanitária brasileira proíbe que suplementos alimentares façam alegações como:

perda de peso (emagrecimento);

aumento do foco e da concentração;

aumento da imunidade

melhora no desempenho sexual;

melhora de sintomas relacionados à tensão pré-menstrual ou à menopausa;

tratamento para doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson; para transtorno do espectro autista; para câncer; e para fibromialgia, entre outros.

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