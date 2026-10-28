Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Rocha caminhava pela rua, após participar de show em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República, quando foi abordado por dois homens exigindo a entrega de seu aparelho celular. Em seguida, mais cinco pessoas se aproximaram, cercaram Marcelo e passaram a agredi-lo com socos e chutes.

Socorrido inicialmente na Santa Casa de Santos, a vitima foi transferida para o Hospital São Paulo, unidade universitária vinculada à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e faleceu no domingo, por causa dos ferimentos decorrentes das agressões.

Marcelo era formado em engenharia e cursava mestrado na Unifesp. Em nota oficial, a universidade manifestou pesar e cobrou celeridade na apuração do crime. A banda que se apresentava também manifestou pesar e realizará um ato no sábado, dia 31, em homenagem ao jovem.

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Marcelo de Oliveira da Rocha | santos