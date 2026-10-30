O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Leite (MDB), assume interinamente o Governo do Estado durante o afastamento do governador Mateus Simões, que estará em missão oficial no exterior. A licença foi aprovada pelo Plenário da ALMG na última quarta-feira (28), por meio do Projeto de Resolução (PRE) 139/26.



A proposta original previa o afastamento entre 29 de outubro e 28 de novembro, para uma viagem oficial à China, à Turquia e ao Reino Unido. No entanto, o próprio governador encaminhou uma mensagem à Assembleia informando que retornará a Minas Gerais no dia 14 de novembro e iniciará a segunda etapa da missão internacional no dia seguinte.



Com a alteração, o texto aprovado estabelece o período de licença entre 28 de outubro e 14 de novembro, para a realização de viagem oficial à China. A mudança foi apresentada por meio do substitutivo nº 1, de autoria do 2º-secretário da ALMG, deputado Vitório Júnior (PP), e aprovada sem parecer, após acordo entre as lideranças.

Durante a ausência de Mateus Simões, Tadeu Leite ficará à frente do Executivo estadual porque Minas Gerais não conta atualmente com vice-governador. Já a 1ª vice-presidenta da Assembleia, deputada Leninha (PT), assumirá a Presidência da ALMG.

De acordo com a Constituição Estadual, o governador precisa de autorização da Assembleia Legislativa para se ausentar de Minas Gerais por período superior a 15 dias. Após a aprovação em Plenário, a resolução ainda precisa ser promulgada pela Presidência da ALMG.

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