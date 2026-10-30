Em celebração ao Mês das Crianças, o programa Sala de Concerto, da, leva ao ar uma edição especial diretamente da Escola de Música de Brasília.

A atração vai ao ar nesta sexta-feira (30), às 17h, apresentando um concerto que reúne jovens talentos das Bandas Mirins e das práticas de Conjunto de Sopros da escola.

Sob a regência do professor e maestro Wagner Lopes, os alunos, em diferentes etapas de formação, tocam um repertório diversificado, que passeia por clássicos do cinema e obras de referência para formações de sopros.

Repertório

Banda Mirim Intermediária: Jurassic Park (John Williams, arr. Michael Sweeney) e Piratas do Caribe (Klaus Badelt, arr. Michael Sweeney).

Banda Mirim Avançada: Accidentally in Love (Counting Crows, arr. Michael Sweeney) e Missão Impossível (Lalo Schifrin, arr. Michael Sweeney).

Prática de Conjunto de Sopros (Vespertino): Celtic Air and Dance (Michael Sweeney), Rock, River, Tree (Michael Sweeney) e Galaxies (P. Graham).

Prática de Conjunto de Sopros (Matutino): Down to the River (Michael Sweeney) e Yorkshire Ballad (James Barnes, arr. Clarence E. Barber).

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Sala de Concerto Bandas Mirins e Práticas de Conjunto de Sopros Escola de Música de Brasília Sexta-feira, dia 30/10, às 17h, na Rádio MEC

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

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