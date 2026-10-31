A performance baseada no repertório autoral do álbum homônimo mostra o reflexo de um Rio de Janeiro pouco visto pela mídia e próximo do cotidiano das pessoas. A produção gravada pela emissora pública em setembro no Espaço Cultural BNDES é apresentada pela jornalista e cantora Bia Aparecida e tem direção de Waldecir de Oliveira.

Guiado por composições de teor pop, repletas de suingue e críticas sociais, o espetáculo reafirma Caxtrinho como uma voz potente da Baixada Fluminense. Sob a perspectiva do samba, o bamba transforma o palco em espaço de experimentação, identidade e crítica social com seu violão percussivo.

A apresentação do músico da nova geração Caxtrinho (voz e violão) reúne outros artistas no palco. A produção conta com Eduardo Manso (guitarra e eletrônicos), Vovô Bebê (guitarra), João Luiz (baixo) e Kalebe (bateria).

O conteúdo inédito fica disponível no app TV Brasil Play e no Youtube do canal. Na nova temporada, o Cena Musical traz depoimentos dos convidados e bastidores das gravações. A sequência reúne shows de astros como Leila Pinheiro, Claudio Jorge, Moyseis Marques e o grupo BossaCucaNova entre outras personalidades do cancioneiro nacional.