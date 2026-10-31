Termina neste domingo (1º) o prazo para interessados se inscreverem no Prêmio Desenvolvimento em Jogo, promovido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Podem participar docentes, facilitadores e educadores das redes formal e não formal de ensino que utilizam o jogo desenvolvido pela pasta em atividades educativas, projetos de extensão universitária ou oficinas comunitárias.

Inspirado nas dinâmicas de RPG, o jogo busca estimular debates sobre políticas públicas, redução de desigualdades territoriais e cooperação regional no Brasil. As experiências devem considerar as características e os desafios das localidades em que o jogo foi aplicado.

RPG vem do inglês Role-Playing Game, ou Jogo de Interpretação de Papéis, na tradução livre em português. É um estilo de jogo em que os participantes assumem o papel de personagens em um universo fictício e constroem uma história de forma colaborativa.

Mais informações sobre o jogo e o edital do prêmio estão disponíveis na página do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A participação no prêmio é gratuita e o cadastro deve ser feito por meio de formulário eletrônico. O resultado final será divulgado em 2 de dezembro.

Os autores das melhores experiências receberão troféu e certificação institucional emitida pelo ministério. Além disso, os vencedores participarão de uma cerimônia oficial de premiação e de um seminário de intercâmbio de experiências em Brasília, agendado para os dias 2 e 3 de dezembro.

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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Prêmio Desenvolvimento em Jogo