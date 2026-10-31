Um incêndio de grandes proporções atingiu a Área de Proteção Ambiental (APA) Alter do Chão, na cidade de Santarém, no Pará. Segundo a prefeitura de Santarém, o incêndio teve início na noite de sábado (30) e já foi controlado.

Desde ontem, equipes da prefeitura, da Brigada de Alter do Chão e do Corpo de Bombeiros estão trabalhando no local.

Embora as chamas tenham sido controladas durante a madrugada, ainda existem pontos que exigem atenção e monitoramento, diz nota da administração municipal publicada na manhã de hoje (31).

Além das ações de combate às chamas, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) estão mobilizadas para acompanhar a ocorrência, fazer a fiscalização ambiental e levantar informações sobre a área atingida.

De acordo com a prefeitura, essas equipes estão utilizando um drone para fazer um levantamento aéreo sobre a região que foi afetada.

O trabalho permitirá dimensionar com maior precisão a extensão do incêndio, identificar possíveis danos ambientais e reunir informações que possam contribuir para a apuração das circunstâncias que deram origem ao fogo, inclusive quanto à possibilidade de ação criminosa, diz a nota da prefeitura.

As causas do incêndio ainda serão investigadas pelos órgãos competentes.

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