Nascimento do cantor, compositor e escritor fluminense Uday Vellozo, o Benito di Paula (85 anos)

Reconhecimento do Parque Nacional do Iguaçu como Patrimônio Natural Mundial, pela Unesco (40 anos)

Nascimento do ator e humorista gaúcho Walter D'Ávila (115 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Nicanor de Paulo Ribeiro Filho, o Ari Cordovil (45 anos)

Nascimento da escritora mineira Conceição Evaristo (80 anos)

Morte do guitarrista, cantor, compositor e produtor inglês George Harrison (25 anos)

Acidente aéreo na Colômbia mata 71 pessoas e deixa seis feridos, incluindo integrantes do clube de futebol Chapecoense (10 anos)

Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino comemoração internacional instituída pela ONU. Ter por finalidade marcar a data da aprovação da Resolução nº 181, de 29 de novembro de 1947, na segunda sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

Inauguração do Parque Nacional de Brasília (65 anos)

Morte do jurista mineiro Heráclito Fontoura Sobral Pinto (35 anos) - foi ferrenho defensor dos direitos humanos, especialmente durante a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar que foi instaurada após o golpe de 1964 Nascimento do político e magistrado baiano Luiz Vianna, o Luís Viana (180 anos) - foi durante o governo de Luís Viana, na Bahia, que ocorreu a Guerra de Canudos, conflito que afetou negativamente a popularidade dele como governador O Brasil levou o primeiro lugar em duas das nove categorias do maior prêmio de ciência para países em desenvolvimento do mundo, o "The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries" (TWAS) (10 anos). Em Ciências Sociais, a premiada foi Marilda Sotomayor e, em Matermática, o premiado foi Lorenzo Justiniano Díaz Casado Dia do Evangélico considerado feriado no calendário oficial do Distrito Federal. Instituída pela Lei nº 12.328, de 15 de setembro de 2010, a data homenageia aqueles que seguem esta vertente da doutrina cristã Inauguração do Aeroporto Santos Dumont (90 anos) Terremoto de 5,1 graus na Escala Richter atinge a cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte (40 anos) *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

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