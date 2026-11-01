TV Brasil Animada

Com mais de cinco horas diárias, de segunda a sábado, a partir das 7h, a TV Brasil Animada tem mais de 30 horas semanais no ar. A faixa para a criançada oferece conteúdo de qualidade como as renomadas animações Peixonauta, O Show da Luna!, Diário de Mika e Igarapé Mágico, entre outras obras.

O aplicativo TV Brasil Play também disponibiliza diversas atrações especiais para a garotada. Com acesso gratuito, o app tem mais de 40 obras, entre filmes, desenhos e produções seriadas para que crianças e adolescentes assistam onde e quando quiserem.

Na telinha, a programação da faixa TV Brasil Animada tem transmissão para todo o país em sinal de aberto de televisão, através das emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A sessão lançada em 2018 oferece recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. A faixa destaca-se pela ausência de publicidade que incentive o consumismo.

As produções em cartaz na TV Brasil Animada reforçam valores como a não-violência, a tolerância às diferenças, o cuidado com o meio ambiente e a valorização da cultura nacional, aspectos alinhados às diretrizes da comunicação pública.

Referência na exibição de programas de qualidade para a garotada, a emissora é uma das principais janelas para atrações educativas, séries e desenhos aclamados pelos telespectadores mirins e seus pais.

Esses conteúdos contribuem na formação cidadã e incentivam o aprendizado. As obras distribuídas pelo canal divertem a turminha e aguçam a curiosidade com tramas fascinantes adaptadas à idade do público.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

TV Brasil Animada segunda a sábado, das 7h às 12h45, na TV Brasil

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