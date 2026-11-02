Desde a última sexta-feira (30), policiais militares vêm escoltando servidores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) encarregados de auxiliar na distribuição de água para os moradores da cidade de cerca de 17 mil habitantes do Sertão Central do estado, a cerca de 220 quilômetros de Fortaleza.

A Cagece realiza a coleta dos garrafões com água nos fornecedores e os transporta até o município de Banabuiú, onde estão sendo comercializados, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, em nota.

As ameaças aos comerciantes começaram a circular na cidade há duas semanas. Identificando-se como integrantes do Comando Vermelho (CV), os criminosos condicionaram a continuidade da venda de água na cidade a uma autorização do grupo, mediante o pagamento de uma taxa. Quem não aceitasse pagar a quantia cobrada sofreria as consequências, o que assustou donos de estabelecimentos.

Vídeos que circulam nas redes sociais expõem filas de moradores à espera do momento de encher garrafões d´água na Praça da Igreja Matriz, no último fim de semana.

Ainda de acordo com a secretaria estadual, o patrulhamento policial foi reforçado. Três suspeitos de integrar o braço local de uma facção criminosa com atuação de âmbito nacional foram detidos no último dia 22. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições, dinheiro em espécie, seis aparelhos celulares e um notebook.

Além disso, investigadores da Polícia Civil identificaram o suposto mandante das ameaças feitas a comerciantes da cidade. O homem, cujo identidade não foi divulgada, estaria no Rio de Janeiro e as autoridades cearenses estão trabalhando em conjunto com a Polícia Civil fluminense para detê-lo. A reportagem da Agência Brasil também entrou em contato com a prefeitura da cidade, mas não obteve retorno.

Tags:

água | Banabuiú | Ceará | CV | facções criminosas