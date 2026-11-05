Três projetos voltados à proteção e ao bem-estar animal, à educação ambiental e à preservação do patrimônio histórico receberão recursos obtidos pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para beneficiar a população de Ouro Preto. As iniciativas foram selecionadas pela relevância para a comunidade e pela capacidade de atender a demandas locais, segundo o promotor de Justiça Emmanuel Levenhagen Pelegrini, da 1ª Promotoria de Justiça do município.

Na área de proteção animal, será contemplado o Projeto Mi&AU – Fase II, que prevê ações para o bem-estar e o controle populacional de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. Entre as atividades estão atendimento veterinário, fornecimento de medicamentos, resgate e transporte de animais, castrações e campanhas de adoção.

A iniciativa também inclui ações educativas sobre guarda responsável, prevenção de maus-tratos e abandono, atendimento a animais de tutores de baixa renda e atividades de conscientização em escolas. O trabalho terá atenção especial ao distrito de Antônio Pereira, apontado pelo promotor como o território mais vulnerável de Ouro Preto e mais impactado pela atividade minerária.

Segundo Emmanuel Pelegrini, o projeto também apresenta reflexos na saúde pública, no meio ambiente e na convivência comunitária.

Educação ambiental

Outro projeto beneficiado é o “Conhecendo as Trilhas”, que será desenvolvido com estudantes e professores de escolas públicas de Ouro Preto e Mariana. A proposta prevê atividades práticas e visitas orientadas para abordar temas como conservação da água, fauna, flora, solo, consumo consciente, coleta seletiva e saúde bucal.

Além da conscientização ambiental, o projeto busca estimular valores como cidadania, respeito, inclusão e pertencimento à comunidade. A iniciativa também pretende aproximar os estudantes do patrimônio cultural e natural da região.

Para o promotor, a integração entre educação ambiental e valorização da identidade local é um dos principais diferenciais do projeto, contribuindo para ampliar a consciência sobre a preservação dos bens naturais e culturais.

Preservação do patrimônio histórico

O terceiro projeto contemplado é o “Patrimônio Habitado de Ouro Preto – A Conservação para Além dos Monumentos | Projetos Técnicos”. A iniciativa prevê a seleção de 12 imóveis do bairro Antônio Dias para a elaboração de projetos técnicos de conservação preventiva.

O trabalho inclui seleção pública dos imóveis, análise de documentos, vistorias técnicas, elaboração de projetos executivos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias. Também estão previstas a obtenção das autorizações necessárias junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e à Prefeitura de Ouro Preto.

A proposta busca contribuir para a conservação do conjunto arquitetônico da cidade, considerando não apenas os monumentos históricos, mas também os imóveis e espaços que fazem parte do cotidiano dos moradores.

Emmanuel Pelegrini destaca que a preservação do patrimônio cultural precisa conciliar a conservação dos bens históricos com as condições de vida das pessoas que residem nesses locais.

Acompanhamento do Ministério Público

Apesar de atuarem em áreas diferentes, os três projetos têm como objetivo comum a promoção de interesses coletivos e a melhoria da qualidade de vida da população.

De acordo com o promotor, as iniciativas também demonstram a atuação do MPMG na implementação de políticas e projetos de interesse público, além das funções judiciais e fiscalizatórias da instituição.

A execução dos projetos será acompanhada pelo Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto e da Plataforma Semente.

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